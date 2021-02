En redes sociales

Ojalá que un día en serio me quiera abrazar: Frida Sofía da un paso hacia la reconciliación con Alejandra Guzmán

La cantante y empresaria se mostró dispuesta a reencontrarse con la famosa mexicana

Noroeste / Redacción

Frida Sofía y Alejandra Guzmán podrían estar cerca de la reconciliación. La influencer reaccionó a las emotivas declaraciones que hizo su madre sobre que espera con ansia un acercamiento y especialmente un abrazo.

La cantante mexicana se mostró más transparente que nunca a inicios de febrero, cuando, entre lágrimas, aprovechó su presencia en el program Despierta América, de Univisión, para enviarle un conmovedor mensaje a su hija, de quien ha estado distanciada por más de dos años.

“Pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente, y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño. Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar y a ver que sólo tienes una madre, un padre, sean como sean”, declaró la rockera.

En respuesta, Frida Sofía aceptó las palabras de su madre y la invitó a buscarla en el departamento de su propiedad, ubicado en Miami, Florida.

“Yo siempre he estado con los brazos abiertos. He vivido en el mismo apartamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por ese hogar que sí valoro con toda el alma, pero nunca ha ido”, dijo la joven en entrevista con el programa Hoy día, de Telemundo.

La cantante y empresaria reconoció que siente un profundo amor hacia su madre, por lo que espera pronto reecontrarse para sanar las heridas destapadas durante su infancia, adolescencia y en etapas recientes de su vida.

“Ojalá que un día en serio me quiera abrazar, sabe en dónde estoy. Ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme”, comentó Frida Sofía, quien desde hace unos años se ha mostrado inconforme con la educación y cuidado que recibió por parte de la cantante de Hacer el amor con otro y Llama por favor.

“Ha sido (un corte) en el cordón umbilical inexplicable, que si ustedes no lo entienden, menos yo”, detalló.

La nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal presumió que ha tenido que impulsar varios productos bajo su marca, con lo que ha creado los ingresos para mantener su estilo de vida en Estados Unidos y sin la ayuda de su mamá.

“Soy una empresaria, ¿cómo crees que he sobrevivido todo este tiempo?. Todo el mundo dice ‘te mantiene tu mamá', ojalá, pero no, desde Playboy (su portada en la revista para caballeros) que no”, concluyó.

El conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía inició en 2019, cuando la joven evidenció una serie de problemas con su madre por el cuidado que recibió y conductas que presenció relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas.

A los conflictos entre madre e hija se sumó la presencia de Christian Estrada, entonces pareja de Frida Sofía y que según ella misma, se involucró sexualmente con la rockera que ayer cumplió 53 años.

Desde entonces, la empresaria se ha enfrascado en diferentes peleas con varios miembros de su famosa familia, especialmente con su abuelo Enrique Guzmán y su tío Luis Enrique.

El cantante ha desconocido en más de una ocasión a su nieta y hasta ha declinado la posibilidad de cantar juntos, asegurando que no tiene el talento para pisar el mismo escenario que él.

Informó Infobae.