Ojalá tú sí te lo lleves: Salma Hayek felicita a Yalitza Aparicio por su nominación en los Óscar

Felicidades Yalitza por tú merecida nominación”, escribió Hayek desde su cuenta de Instagram

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La actriz Salma Hayek felicitó a Yalitza Aparicio, protagonista de la cinta Roma de Alfonso Cuarón, luego de que la lista de nominaciones para los premios Óscar fuera revelada este martes.

“En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tú merecida nominación. Ojalá que esta vez tu sí te lo lleves”, escribió Hayek desde su cuenta de Instagram.

Fue con su interpretación en Frida Kahlo, que la veracruzana entró a la lista de nominadas en el 2002.

Roma hizo historia esta semana pues se convirtió en la primera cinta en español que logra la nominación para Mejor Película en los premios Óscar.

En esta categoría disputarán las películas BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice, Roma y A Star is Born.

Además, el largometraje de Alfonso Cuarón competirá en otras ocho categorías: mejor director, mejor fotografía, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor guion, mejor mezcla de sonido, mejor diseño de producción y mejor película extranjera.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones para la 91º edición de los Oscar desde el Samuel Goldwyn Theatre de Beverly Hills, California. La entrega de premios será el domingo 24 de febrero.