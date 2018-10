Omar ChÃ¡vez, con ganas de revancha ante NicolÃ¡s Luques

Omar Chávez, con ganas de revancha ante Nicolás Luques

Tras dejar dudas en su victoria de este sábado ante el argentino, el sinaloense expresó que le gustaría una segunda pelea

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Omar “Businessman” Chávez se dijo contento por haber salido con los brazos en alto ante el argentino Nicolás Luques y ante las dudas que dejó en la afición aseguró que le gustaría una pelea de revancha de nueva cuenta en Culiacán.

"Quería ganar y se consiguió, es importante el triunfo. Queremos otra pelea, otra victoria para aspirar a algo más y por qué no, una revancha aquí en Culiacán”, comentó el más pequeño de la dinastía Chávez tras su combate.

Para Omar Chávez el corte sufrido en la ceja derecha fue clave en el desarrollo de la contienda.

“Cuando me cortó sentí calientito, pero cuando me di cuenta que fue una cortada, fue porque no podía ver, entonces él empezaba, cosas que ustedes no ven, a meterse, me pegaba y me quitaba la vaselina y ya por el resto del round no veía”.

El hijo de la Leyenda consideró que pudo haber conseguido una victoria más contundente, sin embargo, le pesó la inactividad de más de cinco meses y eso le afectó en la frecuencia de golpes.

“Fue una pelea que se dio rápidamente, la verdad siento que le pude haber ganado mejor, me faltó un poco más de continuidad de golpes, pero también venía de varios meses sin pelear”, expresó.

Por último, Omar Chávez calificó de justa a la afición que se dio cita en el gimnasio del Parque Revolución luego de que un sector considerara que su victoria fue un robo para el argentino y otra parte le reconociera la victoria.

“A lo mejor esperaban otra coas, pero pienso que deben estar contentos porque los dos nos brindamos, tiramos todo y pienso que fue una pelea en la que ganó toda la gente y pienso que ganó el mejor”, concluyó.