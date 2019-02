Omar TarazÃ³n y Johnny Zazueta musicalizan historias de amor

Omar Tarazón y Johnny Zazueta musicalizan historias de amor

Los compositores viven una nueva etapa, ahora como cantantes con su proyecto Los 2 de la S

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Las letras románticas compuestas por Omar Tarazón y Johnny Zazueta han sonado en voces de artistas de gran fama como Lucero, Jorge Medina, Luis Coronel, Los Tigres del Norte, La Arrolladora Banda El Limón y Banda MS, por mencionar algunos.

Ahora, después de haberse consolidado como compositores, emprendieron la tarea de enamorar con sus propias voces los oídos del público grupero.

Por iniciativa de Sergio Lizárraga, presidente del sello musical Lizos Music, Omar y Johnny integraron el dueto norteño Los 2 de la S, así, además de llevar su música a través de bandas y cantantes del regional mexicano, ahora pisan escenarios cantando sus propios temas.

Fue así como nació su primer disco De fiesta, un material en el que ve reflejado un año de trabajo con el respaldo de Lizos Music y el talento que caracteriza a estos jóvenes compositores sinaloenses de destacada trayectoria.

“Ya tenemos un disco en plataformas digitales y en físico ya está en camino. Ese disco tiene 14 temas, 13 son de nuestra autoría, unas mías solo, otras de mi compa Omar solo y otras en coautoría, y la número 14 es de Sergio Lizárraga Júnior. Es el primer disco como cantantes, de muchos que vendrán con Lizos Music, pero antes, ahora y después vamos a seguir siendo compositores, que es nuestra esencia. Esta nueva etapa como cantantes nos gusta mucho, pero creo que nunca dejaremos de componer”, explicó Johnny Zazueta.

Los cantautores, originarios de Mocorito, Sinaloa, consideran que todos los discos deben contener canciones que abarquen todos los estados de ánimo: amor, desamor o alegría, destacando que su fuerte es crear historias de amor, a través de sus letras.

“A veces hacemos canciones juntos que hablan de amor, pero sale una mezcla muy curada porque por ejemplo, yo le meto mis vivencias, pero dirigido a una historia que me pasó y me imagino que mi compa (Omar Tarazón), también plasma sus vivencias y así se juntan dos historias en una sola canción, y creo que eso es lo que fortalece a un tema y que hace que la gente se identifique con él y eso es lo que lo convierte en un éxito, porque una vez que la gente comienza a pensar que la historia se parece a la suya adopta la canción como propia”, comentó Johnny.

Para corazones rotos

De la otra cara de la moneda también hay. Los compositores tienen en su lista de composiciones una gran cantidad de canciones que hablan de desamor y es que dicen que si bien es cierto que es muy bonito enamorarse con canciones, éstas también son necesarias para sacar los sentimientos que quedan tras una ruptura amorosa.

“A mí se me da mucho componerle al desamor, es un tema que se me da, pero no desamor despechado, no el desamor que le tira a la otra persona, sino ese desamor con la esperanza de volver a encontrarse, historias de desamor, pero todavía con romanticismo”, puntualizó Omar Tarazón.

“Hay unas canciones que nos grabaron nuestros amigos de Calibre 50, que se puede decir que son nuestras canciones de amor favoritas que nos han grabado, una de ellas se llama Amor del bueno y el tema que nos grabó la Séptima Banda, que se llama Bonito y bello, o también el que grabó Régulo Caro que se llama Chiquita bonita, o sea, le hemos cantado al amor, al desamor, a todo”, añade el ganador de 12 Premios BMI en su carrera.

Entre las canciones que destacan como sus favoritas está Un corazón enamorado, que les grabó Lucero el año pasado al ritmo de banda; Según tus labios, tema que llevaron al éxito Los Plebes del Rancho, y Mentirosa que llegó a las radios en voz de Luis Coronel.

ANHELOS Y PROYECTOS

A pesar de tener el éxito en sus manos, Omar y Johnny tienen muchos sueños y aspiraciones, primero se preparan para viajar a Estados Unidos y presentarse con su proyecto Los 2 de la S.

Y como anhelo comparten que no pierden la esperanza de que Vicente Fernández les grabe uno de sus temas, pues aunque saben que está retirado de los escenarios tienen conocimiento de que el señor sigue grabando temas.

Sígalos en sus redes sociales como @los2delas