NUEVA PELÍCULA

Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino, estrena el póster con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

Sony Pictures ha lanzado el primer póster oficial del filme protagonizado por las dos rutilantes estrellas de la cinta

Sinembargo.MX

MADRID._ Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, ya calienta el ambiente de cara a su estreno el próximo mes de agosto.

Sony Pictures ha lanzado el primer póster oficial del filme protagonizado por las dos rutilantes estrellas de la cinta: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Los sesenteros Pitt y DiCaprio encabezan un reparto de auténtico lujo en el que destacan nombres como los de Margot Robbie, Burt Reynolds, Tim Roth, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Dakota Fanning, Damian Lewis, el recientemente fallecido Luke Perry, Emile Hirsch, James Marsden, Michael Madsen, Clifton Collins o el mítico Al Pacino.

Once Upon a Time in Hollywood es la novena película en la filmografía de Tarantino que, con los tremendos asesinatos de "La Familia" de Charles Manson como telón de fondo, se adentra con su particular estilo en el Hollywood de los años sesenta y setenta donde un actor de televisión en horas bajas busca hacerse un hueco en la industria del cine que deja atrás sus años dorados.

La sinopsis oficial del filme, que llegará a los cines el 15 de agosto, es la siguiente: "En 'Érase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino, nos lleva a Los Angeles de 1969, donde todo está cambiando, y donde la estrella de la televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), y Cliff Booth (Brad Pitt), su doble durante muchos años, se abren camino en una industria que ya prácticamente no reconocen".

"La novena película del célebre escritor y director cuenta con amplio reparto y múltiples tramas argumentales que rinden un tributo a los momentos finales de la época dorada de Hollywood".