One Direction colapsa las redes con la celebración de su décimo aniversario

Los fans, ansiosos por ver el nuevo contenido del grupo, lograron que la web se cayeran en diversas ocasiones

Noroeste / Redacción

A pesar de que hace cuatro años que One Direction anunció su separación (o descanso temporal, como ellos lo llamaron), continúan teniendo una legión de seguidores que espera con ansias a que vuelvan a tocar juntos. Para celebrar el décimo aniversario de la formación de la banda se están lanzando nuevos contenidos y el éxito ha sido tan alto que hasta la web se ha colapsado.

El 23 de julio era la fecha marcada en el calendario. Tal día como ese, pero diez años antes, el talent show británico The X Factor era testigo de cómo se creaba la que ha sido una de las boybands más exitosas de la historia del pop.

Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Harry Styles de One Direction posan en la premiere de su film 'This Is Us 3D'

Y para conmemorar un día tan importante las redes se han llenado de un montón de sorpresas para los millones de seguidores que sigue teniendo por todo el mundo. El punto de encuentro ha sido la página web oficial de la banda que, como sus redes sociales, llevaba inactiva desde 2016.

Desde allí se ha lanzado un video especial con imágenes inéditas de los chicos, publicó lavanguardia.com.

Los miembros de One Direction, desde la izquierda,Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik and Niall Horan en su actuación en el programa de la ABC 'Good Morning America', en Nueva York.

El clip, que también está alojado en Youtube, consiguió más de 10 millones de visualizaciones en menos de un día y ya es número 4 en las tendencias de la plataforma de vídeos.

De hecho, la web de One Direction se colapsó en diversas ocasiones a causa de la cantidad de visitas que estaba recibiendo. Y es que ahí no acaba todo. También se ha creado una línea en el tiempo de toda la trayectoria de One Direction, desde su creación en el programa de televisión bajo la batuta de Simon Cowell hasta el día en que cesaron su actividad.

One Direction anuncia su nuevo álbum: 'Four'

Además, los fans de One Direction van a continuar con el hype alto en los próximos días porque, a diario, se irán lanzando algunos de los videoclisp de la banda en 4K para poder disfrutar de ellos en plena calidad.

Con estas pinceladas, los fans de One Direction pueden volver a disfrutar del grupo aunque sea de forma virtual. Antes de que llegara la crisis por el Covid-19 se estaba hablando de realizar una reunión de los integrantes, exceptuando a Zayn Malk, pero por las circunstancias actuales no se ha podido realizar.