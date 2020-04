OperarÃ¡n restaurantes de CuliacÃ¡n en la Fase 3 de la contingencia

Operarán restaurantes de Culiacán en la Fase 3 de la contingencia

Entre un 60 y 80 por ciento de los restaurantes abiertos, seguirán bajos los esquemas de ordene y recoja, así como para llevar, asegura Miguel Taniyama, presidente de la Canirac Culiacán

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Ante la necesidad de satisfacer a los comensales con sus servicios de alimentación, restaurantes de la entidad seguirán operando bajo los esquemas de ordene y recoja, y de servicio a domicilio, informó Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Canirac en Culiacán.

“Sabemos que está por declararse la Fase 3 de la contingencia, y nosotros seguiremos operando con el sistema ordene y recoja, y el servicio para llevar, es lo único que nos queda, y así vamos a estar trabajando en cualquier fase que se presente”, destacó el dirigente.

Taniyama resaltó que la idea de seguir operando se debe principalmente para continuar alimentando a la población, pero siguiendo todas las normas de seguridad sanitaria, tanto para los empleados como para los clientes.

Agregó que algunos de los problemas a los que se han enfrentado como gremio tienen qué ver sobre si los empleados seguirán o no colaborando en los negocios, ya que tienen el temor y duda de seguir laborando, o mejor retirarse a sus hogares.

“Muchos tienen la necesidad de trabajar, así estamos todos en el sector, hemos lidiado con muchas cosas, todo esto ha sido muy complicado, no solo por el tema de salud, sino con el económico, esto de una u otra manera te va mermando, y esto es general, no solo en nuestro gremio”.

Taniyama resaltó que los restaurantes que siguen abiertos lo hacen cumpliendo todas las medidas de seguridad, adquiriendo caretas, cofias, guantes, cubrebocas, gel desinfectante, dándole así todas las herramientas a sus empleados, para que ellos hagan de su espacio de trabajo un lugar seguro, así igualmente en sus hogares.

“Lo que estamos viviendo es algo inédito, creo que como sociedad empresarial y familiar nos estamos llevando una gran lección día a día, al vivir un tema tan inédito como lo es esta contingencia sanitaria”.

Miguel Taniyama, presidente de Canirac Culiacán.

Respecto a la medida que tomó Gobierno del Estado de cerrar a partir del martes todos los centros comerciales, el dirigente señaló que esta acción se había tardado en llegar, ya que era una medida que ya se había acordado realizar desde que empezó el tema de empresas que eran o no necesarias cerrar.

“Me da tristeza ver cómo la sociedad no ha acatado esta medida, porque el gobierno ha hecho su parte, informando, exhortando a que se queden en casa, pero lamentablemente no se está haciendo caso, y es triste el hecho de cómo al no hacerlo ponen en riesgo a todos, alargando más el tema, fracturando con ello más la economía”.

Taniyama considera que hace falta hacer uso de la fuerza pública para que la sociedad acate esta medida, sobre todo que se aplique este fin de semana, ya que muchos lo tomarán como vacaciones.

Esta pandemia es una realidad, y hoy lo más importante es cuidarse en casa, comentó.

“Como gremio estamos comprometidos con la sociedad, para cuidarnos y cuidarlos, seguiremos ofertando el llame y recoja, así como el servicio para llevar, estos servicios están creciendo, y estimamos que la campaña para poder sobrevivir como negocio, tiene que ser encauzada todo este mes y el que sigue a través de estos dos medios, y no hay más”.

Respecto ha si han tenido los negocios merma en sus productos e insumos por la poca demanda, Taniyama indicó que en su caso no ha caído en la necesidad de tener que tirar productos, o generar merma, ya que como restaurante se han ajustado a la iniciativa de consumir lo local.

“Para evitar esto, la mayoría de los restaurantes han ajustado sus cartas, ofreciendo de su menú solo una tercera parte de él, lo que más pueda vender y sea práctico para llevar, haciendo paquetes determinados de comida a precios más accesibles, lo que permite bajar el stock, porque no estás dando un servicio completo, solo adecuándote a las necesidades”.

Taniyama resaltó que el gremio está ofertando su menú con un 40 o 50 por ciento por debajo de sus precios normales, esto como una manera de sobrevivir, por lo que quien esté pensando que ganará más dinero aprovechándose de esta situación, está mal, ya que lo único que logrará es hacer a un lado el mercado.

“Estos son momentos de solidaridad, de ayudarnos unos a otros a mantener nuestra empresas, pero esto dista mucho que nos esté ayudando a ganar dinero, por eso, solo nos estamos adecuando a la necesidad del momento”.

Agregó que, de un 100 por ciento de los restaurantes, entre un 60 y 80 por ciento están funcionando en la entidad, sobre todo aquellos que son de marca, es decir, los que cuentan con dos o más sucursales, laborando solo con una, y que aunque estén abiertos, no están trabajando al 100 por ciento, cada uno con su propia estrategia.

“Solo queremos recordarle a los sinaloenses que seguimos vivos como gremio, haciendo el esfuerzo como empresas, que tenemos tatuado el consumo local, aspecto que será preponderante hoy y después de la contingencia, ya que solo así fortaleceremos el consumo interno. Hoy el mundo está cambiando, y como tal tenemos que adecuarnos a lo que viviremos regionalmente, mejorando nuestras propuestas”, destacó Taniyama.