Operativo en CuliacÃ¡n, precipitado, no se debe sobredimensionar error; no invalida estrategia de seguridad: Durazo

Operativo en Culiacán, precipitado, no se debe sobredimensionar error; no invalida estrategia de seguridad: Durazo

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que los eventos del pasado 17 de octubre fueron derivados por acción precipitada, por lo que, consideró, merece una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad

30/10/2019 | 07:24 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles 30 de octubre, en su conferencia de prensa matutina, el reporte cronológico del operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de este mismo mes, en el cual se capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo".

El mandatario nacional detalló que este informe será entregado al Poder Legislativo y a la Fiscalía de la República (FGR), ya que reiteró que el compromiso de su Gobierno es no ocultar absolutamente nada. Asimismo, aseguró que los integrantes del Gabinete de Seguridad han actuado de forma responsable, por lo que se siente apoyado por las instituciones, que garantizan la paz y la seguridad en el país.

"No está de más decir desde ahora que los integrantes del Gabinete de Seguridad han actuado de manera responsable, me siento muy apoyado por ellos [...] Me siento apoyado, respaldado por la Secretaria de Defensa, de Marina, de Seguridad, están actuando de manera eficiente", indicó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró desde Palacio Nacional que su estrategia de Gobierno no se enfoca en enfrentar la violencia con violencia y que no hay guerra contra el narcotráfico.

"Acordamos dar a conocer toda la verdad, es una convicción no ocultar absolutamente nada y ya se tiene la relatoría de lo que aconteció, de las decisiones que se tomaron y por qué se decidió detener el operativo [...] No se apostó a la guerra, a la confrontación y se cuidó la vida de las personas", dijo López Obrador.

"Ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, eso ya se terminó, queremos paz, y la paz es fruto de la justicia, es una nueva estrategia [...] Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos, nos dividiéramos, no es así", insistió el presidente.

"Esos hechos fueron consecuencia de una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad, son dos cosas distintas", admitió, por su parte, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Asimismo, el funcionario federal se justificó sobre la primera "versión equivocada" de los hechos sobre el operativo llevado a cabo en la capital sinaloense, al afirmar que fue la primera información con que contaban, pero, indicó, fue corregida.

En la decisión de retirarse del inmueble, dijo Durazo Montaño, privó una razón "de Estado", que es la salvaguarda de la vida e integridad de quienes no se encontraban entre los "beligerantes". Sin embargo, acotó que "Ninguna organización delictiva por más pertrechados que esté es más poderosa que el Estado".

El funcionario federal pidió a la opinión pública "no sobredimensionar" el error. "Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en seguridad", afirmó Durazo Montaño, quien señaló, además, que la estrategia para combatir la inseguridad va dirigida a atender la aguda crisis que afecta a los jóvenes mexicanos.

El titular de la SSPC puntualizó que no habrá "un solo acto de maquillaje, ni de montaje escenográfico" para engañar a la opinión publica en este tema. Asimismo, aseguró que durante la actual administración los cuerpos de seguridad "no han recibido una sola recomendación por violaciones de derechos humanos".

RELATORÍA DE HECHOS SOBRE EL OPERATIVO EN CULIACÁN

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González, indicó que a las 14:30 horas del pasado 17 de octubre comenzó el operativo en Culiacán, "rodeando el inmueble porque ya estaba ahí el presunto delincuente en compañía de su familia".

A las 15:17 horas, Ovidio Guzmán López estableció "comunicación directa con su hermano Archivaldo Guzmán [Salazar], conminándolo a a ordenar el cese de agresiones"; "Tranquilos, ya paren todo", pidió por teléfono. Sin embargo, a las 15:25 horas se reportan "a los primeros militares heridos por las agresiones de grupos armados".

El titular de la SEDENA destacó que a las 19:49 horas "se ordenó el retiro de las tropas del lugar en donde se encontrataban", por lo que Guzmán López fue liberado a las 19:17 horas. El mando militar detalló que "el presunto delincuente es de los principales que mueven droga a Estados Unidos como metanfetaminas y fentanilo".

