Otorgan el Premio Letras de Sinaloa a Ã‰lmer Mendoza

Otorgan el Premio Letras de Sinaloa a Élmer Mendoza

El galardón le será entregado en noviembre, durante la décimo octava Feria Internacional del Libro de Los Mochis

Nelly Sánchez

Haber sido acreedor al Premio Nacional Letras de Sinaloa hace sentir al escritor Élmer Mendoza cierta extrañeza.

"Desde luego no me siento mal pero tampoco me siento así como eufórico. Pues me gusta que el gobierno de mi estado me distingue como un escritor que ha hecho un trabajo, por qué lo he hecho sin perder mi identidad regional con mucho orgullo con mucha temeridad y sin temor a los riesgos de representar nuestro perfil lingüístico nuestros problemas la belleza que nos rodea y nuestros sueños", aseguró el autor de La cuarta pregunta.

