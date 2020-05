Otra vez Grandío entra al quite en Ayuntamiento de Ahome

El nombramiento fue anunciado una semana después de la renuncia de Solangel Sedano Fierro, quien se reservó los motivos de su decisión

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A poco más de cien días de haber salido de la administración municipal, José Carlos Grandío Navarro regresa para entrar al quite en la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola, hizo el anuncio desde Palacio Municipal a nombre del Alcalde Manuel Guillermo Chapman, quien se mantiene en resguardo domiciliario ante el riesgo de contagio del Covid-19.

"La nueva designación del arquitecto Grandío sin lugar a dudas viene a sumar a este proyecto, viene a trabajar intensamente", dijo.

"Ya se le instruyó al arquitecto para que se conduzca apegado a la legalidad, respetando en todo momento las normas vigentes, y sobre todo, actuando en base a los lineamientos de la Cuarta Transformación, que nos ha dictado nuestro Presidente Municipal", agregó.

Grandío Navarro tomó la dirección de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados al iniciar esta administración, y siete meses después brincó a la Dirección de Obras y Servicios Públicos para sustituir a Carlos Julio Fierro, pero dejó el cargo en enero, y ahora se dice agradecido por la oportunidad de reintegrarse a la Comuna.

"Muy agradecido estoy de que el señor Presidente me asigne la responsabilidad, me congratulo. Nuestro presidente, Manuel Guillermo Chapman Moreno, me encarga ahora la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, les comento que vamos a seguir trabajando en equipo", expresó.

En sus manos estará la renovación o revocación de los permisos para la planta de amoniaco que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente pretende construir en Topolobampo, proyecto del que el Alcalde Manuel Guillermo Chapman se ha convertido en impulsor pese al rechazo de un sector de la sociedad ahomense y a que están vigentes varios juicios de amparo en su contra.