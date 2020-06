Â¿Otro Tebow? Este ex QB quiere lanzar en Grandes Ligas

FILADELFIA._ Ahora que aparentemente su carrera en la NFL ha concluido, el ex mariscal de campo Christian Hackenberg espera probar suerte como lanzador de Grandes Ligas.

“Creo que me queda bastante en el tanque”, le dijo Hackenberg a NBC Sports Filadelfia. “Y si una puerta se cierra, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de abrir otra?”

Christian Hackenberg is now trying to become a pitcher

“I’ve had my trials and tribulations with the NFL”

“I’m sitting here at 25. I feel like I have a lot left in the tank”@rkuestnernbc10 with the story. See how fast @chackenberg1 can throw @NBCPhiladelphia 620pm pic.twitter.com/eVFBECPjEi