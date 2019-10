Otto, un libro para aprender a manejar emociones

Su autora, Estela Alanís, lo presentó en el Centro Cultural Multiversidad

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ ¿Qué pasa cuando un niño de 10 años pierde a su mamá? Es la pregunta que se hizo la escritora mazatleca de cuentos Estela Alanís, en su trabajo de introspección para meterse en los zapatos de un niño que vive esa experiencia y escribió el cuento “Otto”.

Alanís se está especializando en libros para niños, ganó en el 2008 el Premio Valladolid a las letras en su quinta edición, en la categoría de cuento, y en el 2013 obtuvo una mención honorífica por este cuento que le está publicando Ediciones Horson.

La noche del viernes, las escritoras Melly Peraza y Alma Vitalís acompañaron a Estela Alanís en el foro del Centro Cultural Multiversidad para presentar al público el libro.

Abordar las pérdidas

Alma Vitalís, quien está cerca de los niños a través de los talleres de creación literaria que imparte en el Sistema Educativo Valladolid, mencionó que abordar las pérdidas desde la perspectiva de los niños es algo en lo que pocos adultos piensan, porque se enfrascan en su pena y no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, mucho menos en el mundo de los niños.

“Me parece que Estela Alanís evoca a Borges en este libro porque crea el alter ego del niño, a través de la imagen en un espejo; el niño, al sentir que nadie lo acompaña en el desconcierto de la falta de su madre, crea un ser, que es el mismo reflejado en el espejo”.

La soledad de un niño

La escritora Melly Peraza reconoció la manera acertada con la que la escritora maneja la sensación de soledad que invade al niño.

“Los libros infantiles incursionan en las mentes infantiles, no es nada fácil escribir bien cuentos para niños, porque tienen que accionar la conciencia de los pequeños, ahí no hay medias tintas o lo haces o lo haces, porque los lectores de estos libros son muy demandantes y si no cumples, te dejan de leer inmediatamente y se van a otro libro o a otra actividad”, señaló.

“El niño de esta historia se enfrenta a su propia imagen porque es a través de este enfrentamiento como puede resolver sus emociones y darle un cauce a su dolor, cuando descubre su otro yo se da cuenta que es un ser oscuro. Su reflejo en el espejo le habla, al final del cuento el niño vive una transformación. Los niños merecen mucho respeto de los escritores, necesitan que ellos se comprometan con las letras, con las ideas y Estela Alanís lo hace”.

“Otto” es un libro que están leyendo en este momento 10 mil alumnos de secundaria del Sistema Educativo Valladolid y está a la venta en el Centro Cultural Multiversidad, ubicado por la Calle 21 de Marzo, entre 5 de Mayo y Guillermo Nelson.