Pablo Rosas es el virtual monarca del Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid Resorts

Este domingo se definirán los campeones de las diversas categorías

Martín Narváez García

MAZATLÁN._ Pablo Rosas consolidó la mejor tarjeta de la segunda jornada, con lo que prácticamente amarró la corona en la máxima categoría de la edición 45 del Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid Resorts, que cuenta con la presencia de 231 jugadores y que este domingo llega a su final.

Rosas firmó tarjeta de 71, uno abajo del par de campo para consolidarse en la posición número 1 de la categoría Campeonato y establecer una diferencia de 11 golpes en relación a su más cercano seguidor, Tomás Macías, que totaliza 154 al igual que Carlos Hernández.

Jonathan Montenegro

Y mientras eso sucedía en la Campeonato, se da un pleito muy cerrado en la categoría AA, ya que Sergio Pelayo se vio alcanzado en la cima por Ruperto Martínez y en la tercera posición, tres jugadores están ubicados con cuatro golpes de diferencia, 154 por 158, Mark Kronemeyer junior, Sergio Posadas y Jesús Esparza.

Sergio Escutia

En la categoría A, Gustavo Menchaca es el líder con 151 golpes, seguido por Fernando Mejía con 155, y con 158 Carlos Zataráin y Russ Genovy.

En la B Joaquín Balboa fue desplazado hasta la tercera posición con 163, lidera Lorenzo Helguera con 161 y con 162 es segundo Albano Garro. En la C, Fernando Montoya y Manrique Nielsen son líderes con 176, con 177 les sigue Brad Wellock.

Daniel Rosales

Con 37 puntos, Jorge Muro es líder en la D seguido por 4 jugadores enfrascados en alcanzar al líder.

La Seniors A no es excepción de una cerrada pelea, los líderes son Ramón Vázquez y Antonio García con 135, mientras José Tunnaal y Juan Martínez les siguen con 136.

Chris Boccard

En la Seniors B, Vince McCann tiene 76 puntos, con 75 está segundo Erasmo García y en tercero marchan Salvador Leyva y Gerardo Carreón con 71.

La damas A la sigue liderando Ana Lourdes de Cima con 156, con 159 le siguen Martha de la Fuente y Kery Huot, y en la B Shery Fleury tiene 63 puntos por 56 de Judy Barone y 50 de Marsha Hudson.

Gerardo Esquivel

Este domingo concluyen las acciones con la celebración de los últimos 18 hoyos, se definen los premios, pero el principal invitado a la fiesta no ha llegado, no se ha registrado hole in one.

PROGRAMA

6:00 horas.- Inicia última ronda

19:00 horas.- Ceremonia de premiación y clausura