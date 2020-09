Paco Palencia, molesto por el arbitraje en derrota ante Cruz Azul

El director técnico del Mazatlán FC calificó de lamentable la toma de decisiones por parte del nazareno

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con una amarga derrota salió el director técnico del Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, después de caer por marcador de 3-2 ante el Cruz Azul, en su más reciente duelo en casa, perteneciente al Torneo Guard1anes 2020.

Un amargo sabor de boca fue el que le dejó a Juan Francisco Palencia la caída en casa ante La Máquina, tras una polémica arbitral protagonizada por el árbitro central del encuentro, Óscar Macías Romo.

Esta polémica se dio cuando Macías Romo decidió no revisar un penalti a favor del Cruz Azul que cobró Jonathan Rodríguez, para darle el segundo gol a La Máquina, donde el jugador uruguayo realizó un doble contacto involuntario con el balón, lo que por regla, debió ser invalidado.

Para Palencia, dicha toma de decisión fue crucial para el desarrollo del duelo, pues fue el gol que puso adelante al conjunto visitante, considerando lamentable el hecho de que no se hiciera nada al respecto por el árbitro central.

“Lamentable la toma de decisiones porque parece que la regla no existiera, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio, pero lo que más me asusta, es que no se vaya a tomar una decisión a ver el VAR por el árbitro”, dijo Palencia.

“Porque nos decía en la cancha que no había una toma contundente, pues si no había una toma contundente, se debe tomar la molestia el árbitro de ir al VAR porque el de arriba no está decidiendo”.

Juan Francisco dejó ver estar preocupado ante la indiferencia por parte de Macías Romo de no ir a revisar la jugada, por lo que considera temor a tomar dicha decisión.

“A mí lo que más me preocupa es que no se pague esos precios emocionales de ir a tomarse la molestia de ir a revisar una jugada. Tal vez hasta por miedo de no tomar una decisión”.

Sin embargo, Palencia expresó que pese a la mala decisión arbitral, Mazatlán no bajó su nivel de juego y continuó buscando salir adelante, lo cual considera de gran importancia en el desarrollo anímico de su equipo, dejando un gran duelo.

“Aún así, creo que mi equipo nunca dejó de competir, siempre fue para el frente, siempre intentó jugar bien al futbol. Creo que con Cruz Azul competimos muy bien los dos equipos.

“Cruz Azul no tiene la culpa de una mala decisión del árbitro o de que tengan miedo de ir a revisarla y tomar una decisión”.