Paco Vazga, el Rey del Carnaval que renaciÃ³ de sus cenizas

Paco Vazga, el Rey del Carnaval que renació de sus cenizas

Francisco Javier Vázquez García ha vencido todos los obstáculos, incluso un fracaso anterior en busca de una corona que en esta ocasión sí consiguió

Ariel Noriega

15/02/2020 | 04:05 AM

MAZATLÁN._ Si regresáramos el tiempo 10 años atrás, Francisco Javier Vázquez García estaría en el mismo lugar: compitiendo por ser el Rey del Carnaval, pero su historia sería completamente diferente.

Paco I recuerda que hace una década intentó convertirse en el Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2010, pero todo salió mal, no solo fracasó en su intento, sino que terminó sumido en una grave depresión y sobrepeso.

“A veces te vas a caer, hace 10 años participé para intentar ser el Rey del Carnaval y no lo conseguí porque no era mi momento. Me fui de Mazatlán a vivir cinco años a Culiacán”, cuenta el nuevo soberano.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1