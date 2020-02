Paga UAIM el complemento de aguinaldo a docentes

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Aunque se tuvo que echar mano de recursos que correspondían a otros gastos, la Universidad Autónoma Indígena de México ya cubrió el pago del complemento de aguinaldo a los docentes sindicalizados.

La rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña indicó que el jueves aterrizaron 5 millones 800 mil pesos del subsidio federal para gastos de operatividad, y se decidió cubrir de ahí la prestación, pues los docentes amenazaban con tomar rectoría.

"Pero la operatividad no queda comprometida, porque algunas cosas se pagan con ingresos propios, de las colegiaturas de la Unidad Los Mochis. Pero pues ni modo, si no (se pagaba) queman la universidad, teníamos que pagar, ellos no entienden que son recursos que vienen etiquetados para ciertas y cuales cosas, y se pidió autorización. La Federación sabe que desde siempre, durante los 18 años de la Universidad, se ha hecho uso del subsidio federal para pagar nómina, porque no alcanza sólo con el subsidio estatal", comentó.

Ibarra Ceceña señaló que a los trabajadores de confianza, que conforman todo el equipo de Rectoría, y a los representantes sindicales no se les ha cubierto todavía el complemento de aguinaldo, pero el acuerdo fue pagarle a los docentes para que concluyeran las manifestaciones de protesta.

Aún falta que Gobierno del Estado deposite 8 millones 300 mil pesos, correspondientes a la ministración de febrero, que deben cubrirse en el transcurso de esta semana. Y con eso, la institución ya tendrá capacidad para afrontar todos los pendientes del mes.

La rectora expuso que el presupuesto ordinario de 2019 fue de 90 millones de pesos, mientras que la nómina fue de 95 millones, por lo que tuvieron que recurrir a un plan de ahorro y austeridad, y que gracias a eso pudieron cubrir la primera quincena de enero, pues los recursos correspondientes a ese mes llegaron hasta los días últimos.

Sin embargo, presumió que en menos de tres años de su administración, el presupuesto de la universidad ha tenido un incremento del 51 por ciento, y apuntó que de 2019 a 2020 aumentó de 90 a 122 millones de pesos.

"Ya podemos estar tranquilos durante este año. Puedo asegurar que no vamos a tener problemas para cubrir los salarios y todas las prestaciones de este año, que no vamos a volver a pasar por esta situación que se ha venido dando no solamente durante mi administración, sino desde administraciones anteriores", externó.