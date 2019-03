Pagos de operaciones y butacas para beisbol fueron premio a policías: SSP

En total, se emitieron y cobraron cinco cheques por la suma de 161 mil 583 pesos, cargados a la partida "Diversos Gastos de Oficina".

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El Secretario de Seguridad Pública en el estado, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, aseguró que las facturas que halló la Auditoría Superior del Estado, sobre pago de cirugías y por la compra de butacas y carnets para el beisbol profesional en la cuenta de "Gastos de oficina", fueron premios para elementos de la Policía Estatal Preventiva por realizar bien su labor y no para funcionarios.

Según el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior 2017 de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa, del que Noroeste posee una copia, el Resultado número 17 del informe resultó con observación por el desvío para gastos que "no son necesarios para las actividades propias" de la dependencia ni presentaron documentación justificativa que los respalde.

"Vamos a verificar, vamos a darle transparencia, no son cantidades exorbitantes", señaló Castañeda Camarillo a Noroeste.

"En el tema de las cataratas, fue un elemento de la Policía Estatal, fue un policía operativo, no fue un funcionario de alto nivel a quien se le pagó eso", dijo.

- Y lo del beisbol, ¿cómo fue que también llegó una factura de carnets y de butacas para el beisbol a 'Gastos de oficina'?

Volvemos a lo mismo... más que gastos de oficina fue un reconocimiento que se hizo a un personal que tuvo un resultado relevante. Se les premió, son varios elementos, se les dio la compensación, me reservaría los nombres, pero no fue... es más, yo he tenido la oportunidad de ir dos veces, afortunadamente me han dado una cortesía o yo he comprado mi boleto, no ha sido necesario... la mayor parte que he visto esos eventos han sido por temas de Seguridad, no soy muy aficionado sinceramente al beisbol, pero apoyo a los Tomateros, están en la ciudad de Culiacán y la intención es sumar esfuerzos.

Por esos detalles hallados, la Auditoría emitió un pliego de observaciones.

"...Atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal, por haber realizado pagos por diversos conceptos, los cuales no son necesarios para las actividades propias de la Secretaría de Seguridad Pública, además no presentan documentación justificativa que respalde el gasto", dice el documento.

Por la cirugía de cataratas, para ambos ojos, la SSP pagó 35 mil 750 pesos y por los carnets y butacas, de las que no se especifica cuántas, se pagaron 60 mil 833 pesos.

"El hecho de que Sinaloa salga de focos rojos, estamos iniciando una nueva administración, el señor Presidente ha venido en varias ocasiones, tenemos visitas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hemos sido ejemplo de que hace dos años tenemos la Policía Militar que más tarde va a ser la Gendarmería, yo creo que ha sido frutos del trabajo, el esfuerzo y la inversión", agregó.

Castañeda Camarillo recalcó que la propia ciudadanía debería de voltear a ver a los policías porque son personas que se dedican constantemente a arriesgar su vida para proteger a los sinaloenses.

"Son gente que constantemente arriesgan su vida y muchas veces el hecho de tenerles una distinción por un buen trabajo, lejos de lo que hicieron la institución, también debería hacerlo la ciudadanía", expresó.

- Pero sí hay otros caminos, Secretario, para llegar a poder premiarlos, ¿no?

Estamos verificando los procedimientos, estamos trabajando en la carrera policial, queremos generar las bases para que los ascensos se den de manera oportuna, los ascensos que se han dado han sido por hechos meritorios, muchos de ellos no los podemos mencionar porque sería ponerlos en riesgo.

EL INFORME

