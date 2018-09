Palazuelos, el sinaloense que se ganÃ³ la confianza de D10S

Palazuelos, el sinaloense que se ganó la confianza de D10S

El zaguero comparte cómo fue que ingresó al cuadro titular, con la venia de Maradona

Ernesto Gutiérrez

Benjamín Palazuelos se ganó la confianza de Diego Armando Maradona en los entrenamientos y disputó su primer partido completo como titular en el Ascenso MX.

El culiacanense sumaba sólo 86 minutos en la división de plata del balompié azteca, sin embargo ante Cafetaleros de Tapachula saltó de arranque, algo que se imaginaba por lo que había trabajado en la semana bajo la órdenes del astro argentino.

“No había tendió la fortuna de venir jugando con Paco, pero desde la semana me lo imaginé porque me empezó a meter en el cuadro titular, fui haciendo las cosas bien y me dejó toda la semana en el cuadro titular, entonces dije, me va tocar jugar, hablaron conmigo, me manifestaron su confianza y gracias a Dios me tocó jugar, ver mis primeros minutos en el torneo”, expresó el zaguero sinaloense.

El casaca 81 del "Gran Pez" considera que su entrega en los entrenamientos fue la clave para ganarse la confianza de “El Pelusa” y su cuerpo técnico.

“Mi compromiso, mi entrega, que desde que me vio, me vio metido que quería jugar, yo creo que eso le gustó al profe”.

La indicación de Maradona para Benjamín fue clara: “me pidió que tuviera orden, él se basa en el orden en el terreno de juego”.

Benjamín Palazuelos aseguró había presión al interior del vestidor por no haber sumado de tres puntos, sin embargo, con la llegada de Maradona y la victoria del lunes todo ha cambiado al interior del equipo.

“Traíamos esa presión de que no teníamos casi gol y no se ganaba, porque era una realidad que el equipo jugaba bien, pero no concretamos”.

“El vestidor está muy bien, más que nada porque tener la confianza de una persona como Diego Armando, el mejor de la historia, y más que se ganó”.

Por último, el joven de 22 años aseguró que Dorados tiene que dejar atrás la victoria ante Cafetaleros y ahora tiene que enfocarse en el partido de este sábado ante Alebrijes de Oaxaca.

“Ya se ganó y ahora dejar de lado a Cafetaleros para pensar en Alebrijes, que es un rival muy complicado”.

“Es muy importante ganar, porque si ganamos, nos metemos ahí en la lucha y vamos a agarrar más confianza, el tener dos partidos ganados seguidos pega muy bien en lo anímico”, expresó Palazuelos.