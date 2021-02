PAN podría ir solo en algunas alcaldías de Sinaloa, pero afirman que la coalición con el PRI y PRD no está en riesgo

Juan Carlos Estrada Vega, dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad indicó que cuando se firmó la coalición con el PRD y PRI se acordó que solo irían juntos para la Gubernatura y diputaciones, en municipios pudieran ser candidaturas comunes

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Partido Acción Nacional pudiera ir solo en la contienda para algunas alcaldías en Sinaloa, afirmó Juan Carlos Estrada Vega, dirigente del PAN estatal.

El panista detalló que a pesar de que pueden ir solos en algunos municipios, la coalición como tal no está bajo ningún riesgo, y no descartó ir juntos con el PRI y PRD en algunas alcaldías, pero bajo la fórmula de candidaturas comunes.

"Nunca dijimos que íbamos a ir en todos los municipios, íbamos a ir donde hubiera condiciones y donde fuera necesario, y en ese sentido vamos a construir en algunos municipios, no te puedo decir exactamente dónde, porque seguimos teniendo reuniones", señaló.

"La coalición no tiene ningún riesgo porque es algo que está firmado ya está entregado ante el órgano electoral, ahí yo no le veo problema, tendría que haber una catástrofe para que pudiera haber una disolución de la misma y no hay en ningún momento un ápice de eso", añadió.

Estrada Vega recalcó que en lo que se refiere a diputaciones y la Gubernatura irán juntos, y que el PAN pueda ir solo en algunos municipios, no pone en riesgo la coalición con el PRI y PRD.

"En lo local hay de alguna manera una contienda, pero ya en tema de distritos locales, diputados federales y Gubernatura hay una coincidencia, pero ya en el tema de la alianza no le veo ningún problema", manifestó.

"Todo dependerá de los acuerdos a los que vayamos a llegar, porque a final de cuentas la política es de acuerdos, dependiendo, por ejemplo, en Choix, vamos a ir juntos, en El Fuerte vamos a ir juntos, hasta el momento a eso es lo que apunta todo", agregó.

Además, dejó en claro que si no llegan a ir juntos en algunos municipios, las contiendas serán en armonía, sin caer en la descalificación.

"En algunos municipios vamos a llegar a acuerdos, en algunos otros no vamos a poder, pero quiero ser muy reiterativo en eso, en nada afecta a la coalición".

-¿Estan preparados para que dentro de todo las contiendas sean en armonía cuando les toque ir contra el PAN o PRD?

"Claro, que lo que prevalezca sea la propuesta y la plataforma electoral de alguna manera se manifieste en la propuesta y no en la descalificación".