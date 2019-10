PAN y PRI califican a Químico Benítez como un Alcalde terco y viajero

Roberto González y Christopher Gutiérrez critican al Presidente Municipal de Mazatlán por la falta de resultados

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Como un Alcalde terco, viajero y que no resuelve ni siquiera las fallas en los servicios públicos ni los problemas de seguridad, fue calificado el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por los dirigentes del PAN y el PRI en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez y Christopher Gutiérrez Núñez, respectivamente.

En la antesala del primer informe de Gobierno por parte de “El Químico”, la oposición coincidió además en una administración sin cimientos sólidos para un segundo año con resultados favorables para el municipio.

“Ha sido un Alcalde terco y viajero, una Alcaldía llena de polémica y un Alcalde muy metido en dimes y diretes como nunca se había visto en Mazatlán, un Alcalde muy bueno para estar viajando pero desatendiendo los problemas más básicos de Mazatlán”, declaró González Gutiérrez.

“El sello de la casa ha sido la falta de obra, una baja inversión, no le vemos rumbo a esta administración, no ha tenido un sólo sello favorable, vemos que su mismo Secretario de Seguridad (Federico Rivas Valdés) reconoce que estamos en zona de guerra, y bueno, necesitamos que en Mazatlán la autoridad se ponga a trabajar”.

Gutiérrez Núñez por su parte enumeró la falta de agua, una deficiente recolección de basura, deficiencias en parques y jardines, alumbrado público y seguridad pública como los temas a deber para Mazatlán.

“Si le tuviera que dar una calificación sin duda está reprobado, el Alcalde tiene la obligación de dar resultados, triplicar esfuerzos, no lo ha hecho bien, la curva de aprendizaje ya pasó y vemos que como que no le ha caído el veinte de que es el Alcalde de Mazatlán, sabemos también que da viajes pero no nos informa qué resultados tuvo para Mazatlán”, expresó.

En unas horas más, a las 17:00 horas, en la explanada de la Plazuela República, Benítez Torres dará su primer informe de gobierno.