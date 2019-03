Pancho Barraza abogÃ³ para que no se cancelara su concierto, pero el Alcalde lo confirma

Pancho Barraza abogó para que no se cancelara su concierto, pero el Alcalde lo confirma

El Químico Benítez afirma que no habrá permiso para el evento y que el cantante pudo haber sido víctima de un engaño

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Aunque Pancho Barraza abogó para continuar con su concierto, ya anunciado en el estadio de besibol “Teodoro Mariscal”, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó que no habrá permiso y que todo apunta a que el cantante habría sido víctima de un engaño por parte de los promotores.

Esto luego de que el Gobierno municipal anunció el jueves la cancelación del espectáculo programado para el 6 de abril, pues los organizadores ya estaban repartiendo boletos sin sello del Ayuntamiento, también estaba en marcha toda una campaña de promoción.

“Vino personalmente Pancho Barraza, que le mando saludos y agradecimiento por su comprensión, él se dijo engañado por los empresarios, no se lo manejaron así, subió un video, y la verdad le agradezco el compromiso de revisar su caso, no para ahorita, ahorita no se puede”, comentó el Alcalde.

¿El concierto sigue cancelado en el estadio?

Sí, eso es definitivo porque no es posible que los empresarios se manejen de esa manera, (dijo) ‘me engañaron a mí, los engañan a ustedes’ y defraudan al público.

A pesar del encuentro la decisión sigue en pie, agregó Benítez Torres.

“Por lo pronto no iba a ser posible que retomaremos una fecha cumpliendo con la normatividad, dijo ‘voy a hacer un video porque te van a golpear’. No, no me van a golpear, es lo que me pide la gente que acabe con la corrupción”, agregó.

El Alcalde reiteró el mensaje a promotores que antes de iniciar la campaña de una espectáculo, notifiquen a Oficialía Mayor.

Al respecto, en un video público, Pancho Barraza explicó que se trató de un mal entendido que costó la cancelación de su presentación.

“Cuando vi el aviso en redes sociales de que se suspendía la fecha, me transporté al municipio, traté de hablar con el Alcalde, había un mal entendido y una falta de respeto, corrimos una publicidad enorme antes de tener los escritos en la mano y el Alcalde tenía razón”, dijo.

A través del video agradeció las atenciones de las autoridades.

“Me hicieron ver que lo que hacía falta era cercanía y haber hecho las cosa en forma, bien hechas. Tenemos una nueva cita el miércoles, creemos que vamos a tener los permisos”, confió.

Del segundo concierto de “La Kermes MX”, cancelado por el mismo motivo, hasta el viernes nadie se había presentado ante Oficialía Mayor, este se prevé para Semana Santa.