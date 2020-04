Para evitar contagios por el Covid-19, en CuliacÃ¡n cierran primer cuadro de la ciudad

Para evitar contagios por el Covid-19, en Culiacán cierran primer cuadro de la ciudad

Buscan que en la zona se evite la concentración de personas; camiones modifican rutas

América Armenta

Por órdenes del Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó desde esta tarde un operativo para limitar la movilidad de vehículos en el primer cuadro de la ciudad.

El cierre se aplica específicamente en un polígono de seguridad que abarca desde el bulevard Francisco I. Madero al poniente, y hasta la Donato Guerra, así como el Niños Héroes, Malecón Viejo, y Donato Guerra al sur, hasta llegar al Madero, de la misma forma, el Niños Héroes hacia el oriente, y avenida Álvaro Obregón y Zaragoza al sur, hasta llegar Madero.

El operativo se aplicará hasta "nuevo aviso".

"... durante estas semanas y ante la llegada del virus Covid-19 a nuestra entidad, se ha hecho énfasis sobre la importancia de permanecer en casa, sin embargo, el centro de la ciudad continúa como punto de reunión con el arribo de familias completas a bordo de vehículos", explica la SSPyTM en un comunicado difundido hace unos minutos.

La medida, según la autoridad, se tomó para disminuir la alta movilidad de automotores en el centro de la ciudad y evitar en medida de lo posible el ingreso y contagios por coranavirus.

"Es importante mencionar que habrá accesos controlados únicamente para los colonos de este sector", agrega el informe.

También explica que los conductores que forzosamente deben transitar por el área, podrán tomar la Riva Palacio, Álvaro Obregón, el Malecón y el bulevar Madero, vialidades que continuarán abiertas sin restricción a la circulación, como la Ángel Flores, Guerrero, Colón y Serdán como vialidades alternas.

Por último, aclara que los camiones del servicio urbano tendrán sus paradas por Obregón, Madero, Donato Guerra y Niños Héroes.

Los sostiene la fe

“A los que estamos con Dios no nos pega eso”, declaró Jorge, un adulto mayor que se dirigía a la Iglesia del Carmen a las 17:35 horas por la calle Cristóbal Colón casi llegando a la esquina con Álvaro Obregón, “yo no entiendo para qué cierran”, reiteró.

“Yo todas las tardes voy a misa y estoy bien, es más, vamos muchos y siempre hay”, dijo el señor de avanzada edad que fue interceptado por una elemento de la Policía Municipal quien le dijo que regresara a su casa no iba a haber misa.

Cabe destacar que el ciudadano no contaba con protección como guantes o cubrebocas.

“Es que está cerrado allá y luego allá, yo aquí vivo y ni modo que no me mueva, si tuvieran fe no tendrían miedo”, enfatizó.