Para Hirving Lozano es mejor el retiro que jugar en la liga de China

El jugador mexicano ha tenido nula participación con el Nápoles en la Serie A italiana

Noroeste / Redacción

22/06/2020 | 10:47 AM

Hirving Lozano no ha tenido la actividad esperada en la Serie A de Italia.

El presente que vive Hirving Lozano es un auténtico martirio, pues ha pasado de ser una de las promesas del futbol mundial, a estar completamente borrado de su club e incluso, de acuerdo a Rafa Benítez, a estar inmiscuido en conversaciones para mandarlo a la Superliga China.

Si cualquier analista del futbol neerlandés hubiera leído esta noticia hace 2 años, se estaría hablando de una auténtica locura, porque lo que probó el 'Chucky' en la Eredivisie fueron exclusivas mieles del éxito, mismas que le pudieron hacer perder el piso y creerse un crack mundial a sus 24 años.

Tras casi una temporada completa en Italia, Hirving observó el otro lado de la moneda y recuperarse no está siendo una tarea sencilla, principalmente por su juventud, que le impide entrenar enfocado todos los días. Al final del cuento, el hecho de saber que no cuentas para el entrenador es un peso que no cualquiera puede llevar en la espalda.

Aunque el momento que vive es extraordinariamente triste, fichar por un club de la Superliga china sería el peor de los errores en la historia de los jugadores mexicanos. Y es que en entrevista para el Corriere dello Sport, Rafa Benítez, ex entrenador del Nápoles y actual estratega del Dalian Pro chino, reveló que en enero pasado sostuvo conversaciones con el presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis, para hablar sobre un probable trueque entre Yannick Carrasco e Hirving Lozano, que al final del día no llegó a buen puerto.

Existe una diferencia abismal entre entrenar todos los días en uno de los mejores clubes del Calcio, a ser titular todos los fines de semana con un equipo asiático que ni siquiera es protagonista de su liga. Llegar a China hubiera significado decirle adiós a una exitosa carrera por Europa, poner en duda su presencia en selección y, lo peor de todo, atravesar una climatización con la forma de juego en China que le hubiera hecho perder el nivel que alguna vez tuvo.

China no sólo es un destino extravagante por la suma de dinero que alguna vez pagaron los clubes, sino que también es un sitio peligroso para aquellos jugadores con cierto cartel y grandes condiciones, puesto que a lo largo de la historia, cada crack que emigra a Asia termina por ser abandonado de la escena mundial. Hulk, Oscar, Carrasco, Lavezzi o Ramires son algunos de los ejemplos que tiraron a la basura su carrera deportiva a cambio de muchísimos billetes

Si "El Chucky" hubiera aceptado ir a China, no le hubieran tocado las grandes sumas de dinero y se hubiera quedado con el sueño frustrado de ser un jugador trascendente para México. El retiro hubiera sido más digno que jugar en la Superliga China, pero afortunadamente ninguna de las dos se dio y ahora debe estar concentrado en recuperar su fútbol y la confianza que lo llevó a Nápoles.