Paran labores en UAIM por falta de pago de aguinaldo

Trabajadores de las unidades de Los Mochis y Mochicahui protestan por el incumplimiento del pago complementario de aguinaldo

Carlos Bojórquez

AHOME._ Trabajadores de la Universidad Autónoma Indígena de México pararon labores este martes en las unidades de Los Mochis y Mochicahui, en protesta por el incumplimiento del pago complementario de aguinaldo.

Fernando Álvarez Velázquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAIM, indicó que son alrededor de 200 docentes a los que no se les ha cubierto la prestación, para lo cual, la institución requiere 4 millones de pesos.

"Estamos buscando que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado volteen a vernos. En noviembre y diciembre se hablaba de un préstamo o un adelanto del presupuesto, y por alguna razón pues no se pudo, pero ahora ya no pedimos que nos presten, ahora queremos que nos den un adelanto del presupuesto 2020, estamos pidiendo la participación del mes de febrero para poder cumplir con esta prestación", comentó.

"De hecho, la primera quincena de enero, la rectora la pagó de un dinero que habían guardado del mes de diciembre, si no, no hubiéramos tenido esa quincena, porque no había dinero para eso. La semana pasada apenas llegó el presupuesto, y de ahí se pagó la segunda quincena, y como no alcanzaba, de recursos propios y movimientos que hicieron se nos pagó una prestación que tenemos, denominada pago de días no disfrutados", agregó.

El líder sindical señaló que aunque a los trabajadores administrativos ya se les cubrió totalmente el pago de aguinaldo, se solidarizaron con el paro laboral porque cuando cayó el recurso los docentes decidieron que se les pagara el aguinaldo primero a ellos.

Isaac Valdez Sánchez, delegado del STASE en la UAIM, dijo que aunque este martes sólo pararon labores durante ocho horas, lo repetirán este miércoles si no reciben el pago; incluso, podrían radicalizar acciones, por lo que hizo un llamado al Gobernador Quirino Ordaz Coppel para que se le deposite a la institución lo correspondiente al mes de febrero, que son 5 millones de pesos.

"La gente me reclama, se acerca y me dice: aún así, ¿por qué hasta febrero?, es el segundo mes que voy a pagar la tarjeta de crédito, y ¿quién me va a pagar los intereses?; hay gente que le debe a agiotistas, con el 20 por ciento (de interés), y me dice: ¿qué voy a hacer?, ¿quién me va a pagar los intereses?", expuso.

"La gente está molesta. Inclusive, me dicen que hay que tomar casetas, o irnos a las oficinas de gobierno y no venirnos hasta que nos paguen. La gente está agitada, ya han propuesto que quememos carros de la universidad, para hacer presión. Entonces, podemos ser desplazados nosotros como líderes por este problema", advirtió.