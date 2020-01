Parece chiste que el Gobierno diga que no sirve la alerta de gÃ©nero: colectivos feministas

Parece chiste que el Gobierno diga que no sirve la alerta de género: colectivos feministas

No Se Metan Con Nuestras Hijas y Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa critican los resultados que informaron las titulares del Ismujeres y Cepavif en su comparecencia en el Congreso del Estado

Karen Bravo

CULIACÁN._ Las organizaciones feministas No Se Metan Con Nuestras Hijas y el Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa criticaron los resultados que informaron Araceli Tirado Gálvez y Gabriela Inzunza Castro, titulares del Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Congreso del Estado.

“A mí me sorprende mucho en esta comparecencia escuchar al gobierno decir que el gobierno no hace bien su trabajo en el tema de la alerta de violencia de género, eso parece una paradoja y también parece un chiste”, criticó Priscila Salas del colectivo No Se Metan Con Nuestras Hijas.

“Quien la debe de implementar, la debe de ejecutar, quien le debe de asignar recursos y buscarle recurso a las acciones necesarias pues el gobierno, entonces, no entiendo cómo es que ellos mismos se están diciendo que la alerta de violencia de género no funciona”, añadió.

La activista señaló que la coordinación entre las instituciones refleja más voluntad política real que el presupuesto destinado a las mismas.

“Porque necesitamos que los secretarios de las diferentes secretarías pues se coordinen con la instancia estatal de las mujeres y con el Gobierno del Estado a través del Secretario de Gobierno para que puedan eso, coordinarse y hacer que funcionen las cosas”, dijo.

La presidenta del Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa Conzuelo Gutiérrez señaló que pese a la información que dieron las funcionarias, no rindieron cuentas sobre nuevas acciones para erradicar la violencia de género.

“Sin embargo no nos dicen cuáles son las nuevas políticas o programas alternativos nuevos para atender la situación de alto riesgo que viven las mujeres”, expuso.

“Falta mucho tanto de la voluntad política a nivel estatal como federal”, añadió.