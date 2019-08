Parque Central de MazatlÃ¡n serÃ¡ el nuevo corazÃ³n del puerto

martha armenta •

Se le pasa algo muy importante a los promotores de este proyecto: la ciudad está siendo rebasada por la falta de movilidad, no hay control sobre el tráfico, existe una ausencia de autoridad, falta de transitos y carencia de voluntad para aplicar el reglamento de tránsito. ¿ Que era mejor hacer el parque y museo dentro de la ciudad? ¿ Donde ya estaba saturado de construcciones y tráfico vehicular? ¿ Por qué no hacerlo en algún lugar entre Cerritos y Mármol? Por falta de visión. Xcaret no se hizo en el centro de Cancún, ¿ Cuando ha dejado de tener visitantes ese parque? Nunca! Había que pensar en grande y hacer un proyecto mirando hacia el futuro, no algo que saturará mas el á