Patriotas de Nueva Inglaterra avanza a su octavo Juego de Campeonato de la AFC consecutivo

FOXBOROUGH._ Para aquellos que pasaron la semana escribiendo penas funerarias para la dinastía Patriota: Deje sus herramientas de escritura.

Los fanáticos del futbol presenciaron el domingo que Nueva Inglaterra logró una marca de franquicia de 35 puntos en la primera mitad y lo hizo con autoridad en una devastadora victoria de 41-28 de los Cargadores de Los Ángeles.

Nueva Inglaterra se enfrentará a los Jefes de Kansas City el próximo domingo en su octavo Juego de Campeonato de la Conferencia Americana (AFC) consecutivo.

Los Patriotas vencieron 43-40 a los Jefes en Foxborough, en la sexta semana de la temporada regular.

Es la 13ra aparición en el juego de campeonato para los Patriotas durante la era Tom Brady-Bill Belichick. Los Cargadores (13-5) no han alcanzado el duelo por el título de la AFC desde la campaña de 2007.

Sony Michel corrió para 129 yardas y tres touchdowns.

SONY x 2@flyguy2stackz scores his second TD to give the @Patriots the lead! #EverythingWeGot #NFLPlayoffs

