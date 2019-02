Patriotas de Nueva Inglaterra conquista su sexto Super Bowl

ATLANTA._ Los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron por marcador de 13-3 a los Carneros de Los Ángeles para conquistar su sexto Super Bowl.

El corredor de los Patriots, Sony Michel, corrió 18 veces para 94 yardas y anotó para los ganadores el único touchdown del juego.

Stephen Gostkowski puso los primeros puntos con un gol de campo de 42 yardas para que Nueva Inglaterra se adelantara ante los Carneros en el segundo cuarto por 3-0.

En el tercer periodo, Carneros igualó el marcador 3-3. Greg Zuerlein anotó un gol de campo de 53 yardas.

Previamente hubo una gran jugada defensiva de Jason McCourty, que alcanzó a tumbar a Brandin Cooks cuando parecía ser el primer touchdown de los Rams.

En el cuarto cuarto, llegó el primer touchdown del partido cuando Sony Michel aprovechó el espacio y dio la ventaja a Patriotas. El punto extra fue bueno para poner el marcador 10-3.

Con 4:23 minutos faltantes en el reloj hubo una intercepción clave. Goff envió un servicio que fue interceptado por Stephon Gilmore para desmoronar las esperanzas de los angelinos.

Best corner in the league?

Best corner in the league.@BumpNrunGilm0re | #EverythingWeGot pic.twitter.com/SmMhm2alny