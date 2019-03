Paty Navidad responde a director de Televisa que la ofende

Luis Cabeza señaló que la actriz sinaloense es capaz de hacer favores sexuales a cambio de beneficios

Noroeste / Redacción

La actriz sinaloense Patricia Navidad utilizó su cuenta de Twitter para compartir una serie de mensajes en los que defiende su integridad, luego de que un supuesto ejecutivo de Televisa la acusara de prostituirse para tener beneficios en la empresa.

Luis Cabeza, como se hace llamar en dicha red social, supuesto Director de Recursos Humanos de la televisora de San Ángel, señaló a la actriz de hacer favores sexuales para conseguir “lo que quiere”; sin embargo, después borró el tuit.

Además de las acusaciones, el supuesto director en Televisa criticó el acercamiento e interés de Navidad por la política, quien siempre ha mostrado su apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"¿A falta de exclusividad en Televisa, ya le entras al Chayote? Un palito con Benítez valía la pena, pero con el zoquete de @lopezobrador_ ¿como pos’ a cambio de qué?”, escribió Luis Cabeza.

La actriz originaria de Culiacán no dudó en responder a las acusaciones y advertir que la situación “así no se quedará”.

"Nunca me he prostituido, mi dignidad jamás ha estado en venta, tengo valores e integridad y mi honestidad habla por mí, por eso apoyo abiertamente la que considero justo, no cabe duda que cada quien habla por lo que es, si usted se vende no quiera bajar a su nivel a los demás”, escribió Paty Navidad en un primer tuit.

Nadie somos nadie para juzgar la vida de los demás, menos de otra mujer,si no tenemos el corazón para empatizar y solidarizarnos,no tengamos la insensibilidad e inconsciencia para señalarlas y juzgarlas,cada una sabemos el peso de lo que traemos cargando en nuestro interior!!❤️ https://t.co/14FItdQqg2 — Patricia Navidad🦋 (@ANPNL05) 26 de marzo de 2019

Poco después, Luis Cabeza borró el tuit e indicó que había perdido “el acceso a mi cuenta de Twitter por unas horas. Una disculpa por comentarios que alguien ahí escribió”.

La famosa también reaccionó al supuesto hackeo de la cuenta de su acusador:

"Qué tal con este señor!! Ahora dice que no fue él quien escribió este mensaje, qué valiente”, externó Paty, esto al compartir una fotografía de una usuaria en la que se asegura que la actriz es agredida por “apoyar la Cuarta Transformación”.