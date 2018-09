Paul McCartney alcanza el nÃºmero 1 en ventas con Egypt Station

Paul McCartney alcanza el número 1 en ventas con Egypt Station

El músico británico no conseguía ocupar el máximo puesto en ventas desde que en 1982 lanzó Tug of war

17/09/2018

MÉXICO._ El cantante británico Paul McCartney ha alcanzado el número 1 en ventas en la lista oficial de ventas estadounidense con su último álbum, Egypt Station, hazaña que el ex Beatle no conseguía desde que en 1982 editara Tug of war, según publica El Universal en su portal de internet.

La revista Billboard, encargada de fiscalizar y publicar los datos en aquel país, develó que su decimosexto álbum de estudio en solitario, despachó concretamente 153 mil unidades en su primera semana en el mercado.

De ellas, 147 mil fueron vendidas por las vías tradicionales, esto es, las que no se derivan de las escuchas en “streaming”.

Egypt Station es el primer disco del artista que debuta en esa posición y su octavo número 1 en EU, si se incluyen también los alcanzados con Wings, algunos de los cuales se publicaron bajo el alias de Paul McCartney & Wings.

A ellos se suman los éxitos alcanzados junto a The Beatles, que siguen ostentando el récord de 19 números 1 en Estados Unidos.