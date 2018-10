Paulina Rubio al fin deja a Gerardo BazÃºa ver a su hijo

Paulina Rubio al fin deja a Gerardo Bazúa ver a su hijo

El intérprete sinaloense recoge a su hijo en la mansión que La Chica Dorada tiene en Miami

Noroeste / Redacción

Las últimas informaciones que se conocían acerca del conflicto entre Paulina Rubio y su ex pareja Gerardo Bazúa, que se hizo público cuando él explotó en la esfera virtual para denunciar que llevaba cuatro meses sin ver a su único hijo en común, apuntaban a que el cantante sinaloense se estaba preparando para emprender acciones legales contra la Chica Dorada por no respetar el acuerdo de la custodia de su retoño, o al menos así lo aseguraba hace apenas unas semanas en declaraciones al portal People en Español.

Sin embargo, parece que por el momento la situación no ha ido a más y no será necesaria la intervención de la justicia para mediar entre ellos, como tristemente sí sucedió en el caso del ex marido de la intérprete, Nicolás Vallejo-Nágera, con quien se vio las caras en los juzgados años atrás debido a las supuestas trabas que ella le ponía para ver a su hijo Nico, publicó laopinion.com.

Este mismo fin de semana, Gerardo fue visto llegando a la mansión que Paulina posee en Miami Beach para recoger al pequeño Eros, de 2 años, con quien salió caminando de la vivienda poco después mientras varios miembros del personal doméstico les despedían a la puerta.

Los paparazzi les fotografiaron jugando en un parque y más tarde disfrutando de una comida juntos en un restaurante de hamburguesas, aunque cuando le abordaron para interesarse por cómo había sido el reencuentro con su niño, él se mostró tajante.

“Lo agradezco, pero no hago nada cuando están mis hijos. Gracias, no te puedo decir nada. Ahorita estoy con mi hijo”, aseguró de manera amable pero firme a las cámaras del programa Suelta la Sopa.

Pese a su hermetismo, no cabe duda de que poder disfrutar de unas horas junto a su hijo habrá supuesto toda una alegría para Gerardo, que también es padre de otros dos niños, tras una etapa bastante complicada que vio cómo la relación con su antigua pareja se complicaba rápidamente y amenazaba con convertirse en una larga batalla legal que, por el momento, se vería aplazada.

“Muero por verte Sonreír. Te extraño con toda mi Alma (sic)”, aseguraba él hace unos días en sus redes sociales para resumir su postura respecto al conflicto.