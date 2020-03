Paulo Dybala, jugador de la Juventus, confirma que él y su novia tienen coronavirus

El delantero del Espanyol Wu Lei también da positivo por Covid-19

Noroeste / Redacción

Este sábado, el jugador de la Juventus de Turín, de la Serie A de Italia, el argentino Paulo Dybala, comunicó a través de sus redes sociales que, tanto él como su novia Oriana Sabatini, dieron positivo en el test que se realizaron del Covid-19.

La noticia rápidamente se hizo viral y los principales medios del mundo se hicieron eco de un nuevo caso de coronavirus en el futbol.

“Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana Sabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos”, publicó el futbolista de 26 años.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Oriana también informó a sus seguidores acerca de esta noticia, a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegue acá hace un mes y medio, y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, si no, no estaría haciendo este video".

Oriana Sabatini confirmó que dio positivo y tiene coronavirus, al igual que Dybala, y dejó un mensaje. pic.twitter.com/jb60cfVYXJ — Prioridad Futbolera (@Priorifutbol) March 21, 2020

Wu Lei da positivo por coronavirus

El delantero chino del RCD Espanyol, Wu Lei, confirmó que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, pero dijo que está en camino de recuperarse completamente.

La Asociación China de Futbol (CFA, por sus siglas en inglés) anunció el sábado que Wu había contraído el coronavirus y el jugador de 28 años confirmó que está en cuarentena.

