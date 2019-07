BOXEO

Pedro 'Pedrín' Guevara llega a Mazatlán, listo para su próxima pelea

El boxeador porteño combatirá en el puerto el sábado 20 de julio ante el puertorriqueño Janiel Rivera

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con una actitud de campeón llegó al puerto el pugilista mazatleco Pedro Guevara Rocha, quien el próximo sábado se medirá ante el puertorriqueño Janiel Rivera, en la función de box por el Campeonato Internacional WBC.

Exhibiendo un buen animo y la garra que le caracteriza, “Pedrín” Guevara arribó este domingo a Mazatlán, tras dos meses de preparación en Hermosillo con el entrenador Alfredo Caballero, de cara a este combate.

“Venimos de una concentración muy dura, pero bastante efectiva, con todos los beneficios porque nos hemos estado preparando para la pelea de este sábado, nos sentimos fuertes y ahora solo hay que adaptarnos al puerto”, dijo Guevara.

“Fue un entrenamiento bastante duro, sin nada de tedio pues es algo que se tiene que aprovechar, pues esperamos cumplir junto a él (Caballero) la meta de hacernos campeón del mundo”, añadió.

En lo que respecta a su rival, el boricua Janiel Rivera, Pedro comentó conocerlo desde hace algunos años, pero no lo ha estudiado al cien por ciento, por lo que tendrá que estar preparado de cara al encuentro.

“Hace algún tiempo ibamos a pelear cuando era campeón del mundo, pero no se concretó la pelea, ahora, después de algunos años viene como retador y es uno fuerte, han pasado varios años y viene a dar espectáculo, pero nosotros venimos a darlo todo y ganar”, declaró.

“Hemos armado una estrategia y trabajando con muchos tipos de sparring, por lo que creo que eso me ayudará para lo que sea que me enfrente, por lo que me siento confiado en cuanto a la preparación obtenida”.

A su vez, Pedro Guevara declaró haber adaptado un poco y evolucionado su estilo de pelea, sin embargo, continúa manteniendo ese estilo personal suyo, sintiéndose así más comodo arriba del cuadrilátero.

“Aún conservo mi esencia como boxeador, pero siento que he mejorado en cuanto a la pegada y espero poder reafirmarlo este sábado, y a su vez, sentir que estoy hecho para más y que no solo vine a este campeonato sino que estoy para ir sobre peses gordos”.

“En mi última pelea me sentí bastante fuerte y por lo que veo, creo que hubo mucha mejoría en el trabsajo que hicimos, por lo que creo que venimos como piedra y bien filosos para la pelea”.

Finalmente, Pedro Guevara comentó que dependiendo del resultado que se de el próximo sábado, buscará ir más allá y quizá buscar por el título del Campeonato Mosca, ante el inglés, Charlie Edwards.

“Quiero manifestar que dependiendo de los resultados que se nos presenten este sábado, me gustaría ir por el título de Campeón de categoría Mosca, ante Charlie Edwars”.

Así pues, Guevara invitó a la afición mazatleca a asistir el próximo sábado a esta velada boxística, donde promete dar un gran show, junto a su compañero, el mochitense, Karim Arce.

“Los invito a vernos pelear a mi y a Karim Arce, que también viene haciendo una gran preparación desde Hermosillo, por lo que les espera un gran espectáculo, ustedes han sido testigos de los combates que hemos presentado y la gente se va con buen sabor de boca, por lo que los invitamos a que vayan y apoyen a los mexicanos”, puntualizó.

Se siente honrado de volver a tierra sinaloense

Quien también se mostró entusiasmado de volver a pelea en el pueto, fue el joven Karim Arce, sobrino del reconocido ex pugilista mochitense, Jorge “Travieso” Arce, quien formará parte de la cartelera de dicha velada.

“Es un gran honor para mí volver a pisar tierras sinaloenses después de mucho tiempo fuera de casa, me siento entusiasmado y extasiado de estar de regreso por acá, sobre todo por lo bien representado y apoyado por la gente”, dijo.

“Pienso dejarlo todo sobre el ring, darles un buen sabor de boca y quiero que la gente se levante de sus butacas y sientan que fue un gran espectáculo el que dejaremos Pedro y yo esa noche”, añadió.

En cuanto a su más reciente pelea ante Francisco “El Rudo” Alarcón, del Estado de México, la cual terminó en un empate, Arce expresó que espera poder reivinidicarse y salir con una victoria este sábado.

“Fue una mala noche, por eso venimos con todos los kilos y la mentalidad de dar un buen espectáculo y aval sobre el cuadrilátero y demostrarle a la afición de lo que estamos hechos”.