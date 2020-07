BOXEO

Pelea contra Mayweather fue aburrida: ‘Canelo’ Álvarez

El pugilista tapatío se sinceró y también confesó que a Golovkin quiso ‘arrancarle la cabeza’

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Fue el 14 de septiembre del 2013 cuando Saúl “Canelo” Álvarez, con tan solo 23 años de edad, intentó sorprender al mundo del boxeo enfrentado a Floyd Mayweather Jr. Hoy, siete años después, el púgil mexicano señaló que ese combate ha sido el más aburrido que ha tenido en su carrera.

“La verdad, para mí fue una pelea aburrida porque en realidad (no se lanzaron) muchos golpes. No lo tomé como una derrota, lo tomé como un aprendizaje. Me dolió mucho esa noche”, señalo Álvarez en una entrevista con el comediante Eugenio Derbez.

Canelo fue vencido por el experimentado boxeador en los 12 rounds, ambos llegaban invictos, pero el azteca no logró anteponerse a su rival pese a tener la confianza de sus seguidores y un exhaustivo entrenamiento.

Y es que Mayweather fue superior en todos los aspectos, conectó 232 golpes a Álvarez, quien apenas pudo devolverle poco más mitad. El mexicano lo castigó con 117 golpes, según el sitio especializado en estadística de dicho deporte, Campu Box.

“La verdad es que no tenía experiencia para pelear en esos escenarios o (vivir) ese tipo de experiencia”, reconoció el jalisciense.

Con Golovkin hay rivalidad

Eso sí, “Canelo” Álvarez señaló que con Gennady Golovkin mantiene una rivalidad intensa que tuvo en su primer episodio con una serie de polémicas con el doping positivo del mexicano por anabólicos y posteriormente un empate entre ambos en septiembre del 2017.

“Es el único rival con el que he sentido que quiero arrancarle la cabeza. Con otros rivales, uno pelea porque es a lo que uno se dedica, por trabajo”, sostuvo.