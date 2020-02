Peligra bicampeonato de Dylan Berdayes en el Campeonato de Ajedrez Valladolid

El cubano se encuentra ubicado en la quinta posición en la categoría A Mixta con 3 puntos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El cubano Dylan Isidro Berdayes Ason podría ceder el sitio de honor de la máxima categoría a su paisano Juan Carlos Obregón Rivero y al también compatriota, pero ya naturalizado mexicano, Juan Carlos González Zamora, en la edición 17 del Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid 2020.

Este domingo, a partir de las 9:00 horas, se juegan las últimas rondas y posteriormente la premiación en el Hotel Palms Resort of Mazatlán. La clausura está programada a las 14:00 horas.

Berdayes Ason, campeón del año pasado, está en la quinta posición de la justa del deporte ciencia en la categoría A Mixta con 3 puntos, a uno de diferencia del líder momentáneo Obregón Rivero. Medio punto abajo, en el segundo puesto, se ubica González Zamora, quien arribó al evento como el mejor sembrado, superando a Obregón Rivero.

También con 3.5 puntos se encuentran el mexicano originario de Mérida, Yucatán, Sion Radamantys Galaviz Medina, y el cubano Jony Wilson León Valdés.

El mazatleco Hiram de Jesús Velarde Ramírez aspira a meterse a los 10 primeros lugares para acceder a la premiación en efectivo. Hasta el momento está un poco retirado en el sitio 19, pero podría cerrar fuerte para tener dicha oportunidad.

Velarde Ramírez ostenta una marca de 2.5 puntos.

Dominio jalisciense

Brian Ricardo Sánchez López, de Jalisco, es el puntero del nivel B Mixto con una cosecha de 4 unidades, por encima del regiomontano Ricardo Nava Moreno (3.5) y del mazatleco David Magaña Morales (3.5).

Categoría C

Ángel Treviño se mantiene en la cima de la categoría C Mixta con 4 unidades, aunque con la misma puntuación, pero por debajo del regiomontano, aparecen los exponentes nacionales Juan Ramírez, José Castruita y Javier Martínez.

Premiación

Este domingo 9 de febrero se efectuará la premiación y clausura de este evento que este año repartirá una bolsa de 400 mil pesos, entre efectivo y en especie.

Las categorías a premiar son A, C y C Mixta, Juvenil A y B, además de las Infantiles A, B y C.