Pemex asegura que, hasta ahora, 15 instituciones bancarias la apoyan para refinanciar su deuda

Aparte de JP Morgan, HSBC y Mizuho, hasta ayer sumaron 15 instituciones bancarias a la operación de refinanciamiento de la deuda de Pemex y se prevé que el proceso de sindicación del crédito esté concluido a finales del mes de junio

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que al 6 de junio había logrado conseguir el apoyo de 15 instituciones bancarias para participar del proceso de refinanciamiento de la deuda de la paraestatal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana, durante su conferencia de prensa, hacer público el informe que la petrolera le entregó el jueves, en el que se reportó un alza en las compañías que participan del rescate.

“Me pareció muy buen informé (voy a pedir que) les hagan llegar el reporte que me entregaron los directivos de Pemex sobre este aspecto”, expresó el mandatario.

Pemex informó que el jueves una delegación de funcionarios del área de finanzas presentó en Nueva York las características de la operación de refinanciamiento de la deuda de la empresa, plan que fue presentado el 13 de mayo.

La reunión se desarrolló en la sede del banco JP Morgan al que, de acuerdo con un comunicado de la petrolera mexicana, asistieron representantes de la banca internacional “en lo que fue una de las sesiones más concurridas de los últimos años”.

Además de la presentación del diagnóstico de Pemex, el grupo de directivos de la paraestatal indicó las estrategias para solucionar los problemas estructurales de la petrolera y los resultados de las acciones tomadas por el Gobierno federal, en los primeros seis meses de su administración, en materia de rescate financiero.

“La reunión formó parte del proceso de sindicación del refinanciamiento por 8 mil millones de dólares”, escribió Pemex en el comunicado.

Además de la presentación de los datos a posibles inversionistas, la delegación mexicana se reunió con instituciones financieras, en el contexto de dos bajas de calificación a los bonos de la petrolera mexicana, por parte de las calificadoras Fitch Ratings, de BBB- a BB, lo que ya es considerado grado especulativo; y de Moody’s, que ajustó a la baja la perspectiva

“Si bien el efecto de la baja de calificación y pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings a Pemex es un evento relevante, creemos que hay opciones y estrategias que, con el apoyo del Gobierno federal, se podrán implementar para mitigar los efectos de la baja de calificación”, citó el documento.

Para la empresa la decisión de Fitch de considerar los bonos en el rango de especulativos, no pone en riesgo el proceso de refinanciamiento, sino que “pese a la baja de calificación al cierre del día de ayer se logró sumar a más instituciones financieras al proceso de refinanciamiento de la deuda de la empresa”.

El comunicado señaló que, además de las tres instituciones financieras iniciales que participaron del rescate a Pemex (JP Morgan, HSBC y Mizuho), hasta ayer sumaron 15 instituciones bancarias a la operación de refinanciamiento de la deuda de Pemex y “se prevé que el proceso de sindicación del crédito esté concluido a finales del mes de junio”.

Este acuerdo de refinanciación fue considerado como la mayor operación de este tipo realizada en la historia de la empresa, lo que para la petrolera significó un reflejo de la confianza del sector financiero.

CALIFICADORAS ESTÁN MAL

El Presidente López Obrador insistió en que las calificadoras no son objetivas. Ejemplificó con Pemex: dijo que en tres años no tuvo inversión y que ahora, cuando lo tiene, la califican mal.

“No toman en cuenta la corrupción”, señaló el Presidente. “Uno de los especialistas de estas calificadoras dijo que tomaba en cuenta la corrupción, pero que iba a ser prácticamente eterna. Que no se iba a poder resolver en el corto plazo. Pues está muy equivocado. Yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México”, agregó.

“Respetamos sus puntos de vista pero sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos. Y tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda. Ninguno. Sobran ofertas con mejores garantías. ¿Por qué razón? Porque en seis meses, algo que no tomaron en cuenta, se está trabajando en 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción en Pemex”, señaló el Jefe del Estado mexicano.

“Eso lo saben los financieros y por eso no tenemos ningún problema en restructurar la deuda de Pemex en buenos términos”, dijo.

Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Pemex se pronunciaron en contra de las calificaciones crediticias por parte de la agencia Fitch. La Secretaría las calificó de “desafortunadas” porque penaliza doblemente el balance financiero del país, mientras que la paraestatal consideró excesivamente severa la conclusión.

Pemex destacó que no coincide técnicamente con los supuestos que sustentan la decisión de la calificadora porque la reducción se registró en un periodo de cinco meses.