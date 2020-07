Pepe Aguilar manda duro mensaje a quienes no usan cubrebocas

El cantante compartió un video en sus redes sociales, donde se muestra enojado

Noroeste / Redacción

Pepe Aguilar mandó un duro mensaje a quienes no usan cubrebocas, durante esta contingencia por coronavirus.

El cantante compartió un video en sus redes sociales, donde se muestra enojado.

Los fans de Pepe ya están acostumbrados a estos regaños y es que durante toda la cuarentena, el artista ha estado mandando mensajes de prevención. Y ha usado sus redes sociales para estar en contacto con ellos.

“Pues sí lo estoy (enojado), ¿cuál es el problema?. No, no estoy enojado, pero la verdad no me la creo que a estas alturas salen y salen videos de gente necia que no se quiere poner el tapabocas. ¿Qué me importan tus pinches derechos, güey? ¿Qué me interesa que te quieras morir? ¡Muérete si quieres! Pero no te lleves en las patas a gente que sí se está cuidando, con conciencia y no llevando el virus a sus seres queridos. Ya estuvo, hasta chiste parece”, dijo Pepe Aguilar en el video.

Enfatizó que sin importar lo que digan los políticos de cada país, la gente debe de cuidarse usando las medidas de protección contra el Covid.

”No sé por quién han votado y me vale gorro, cada quien, tienen millones de años de evolución en su cuerpo y si le dan chance a la conciencia, más allá de a quién han votado como gobernante, la conciencia tiene que ir por encima, el sentido común tiene que prevalecer, la inteligencia tiene que ser quien dicte sus decisiones, no por quién votaron, ¡por el amor de Dios!”, dijo

El cantante cerró el mensaje haciendo conciencia en la gente vulnerable que rodea a las personas que no se protegen y cómo es que ellos pueden ser contagiados y hasta perder la vida.

“Yo sí quiero mucho a mi madre y a mis seres queridos más vulnerables, por ellos lo hago. No entiendo cómo hay gente que a estas alturas todavía dice mis derechos...”, repitió con voz burlona.

“Así es el rollo, ¡tu derecho se acaba donde empieza el mío! Si quieres que te respete, pues tú respeta c..., ponte tu ‘tapaboquitas’ cuando andes por ahí fuera, si eres tan amable, ¿eh?”.