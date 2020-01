Periodista Mario Martini denuncia campaÃ±a de desprestigio contra su hijo

Periodista Mario Martini denuncia campaña de desprestigio contra su hijo

Presume que la campaña viene del Ayuntamiento de Mazatlán

Belizario Reyes

Una campaña de desprestigio contra su hijo a través de una página de Facebook denunció el periodista Mario Martíni y dijo que presume que dichos ataques vienen por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.

Manifestó que por este caso ya presentó una denuncia ante la Policía Cibernética para dar con la cuenta desde la que se hace la campaña y el próximo martes interpondrá una denuncia por daño moral en un Juzgado de lo Civil, en este puerto.

En los señalamientos que le hacen a su hijo Mario se dice que acude a ciertos antros y le pone pastillas a las mujeres, lo cual no es cierto, pues su hijo es basquetbolista, estudia y trabaja, continuó.

“Pero en lo absoluto, mi hijo es basquetbolista, trabaja, estudia, pues sí como cualquier muchacho sale, se divierte, hasta ahí, pero ya ahí le ponen una serie de acusaciones y ya en las pláticas (de dicho perfil de Facebook a nombre de una joven que ellos no conocen), en la narrativa algunos participan y dicen que ya nos tienen ubicados, que nos van a hacer daño, que nos quieren dar un susto, lo que sea”, añadió el periodista Mario Martini.

Originalmente Mario Martíni denunció esta campaña a través de su medio de comunicación Paralelo23 por medio de una carta abierta con fecha del 24 del mes en curso dirigida al Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo; al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y al Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

También la dirigió a la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño; al Coordinador de jueces del Tribunal de Barandilla, Eleazar Mendoiza y a medios de comunicación en general.

Ante este diario Mario Martini dijo que esta campaña de desprestigio contra su hijo es sin duda una embestida del poder político por lo que ha publicado en Paralelo23.

“Esto es sin duda una embestida del poder político por lo que hemos publicado en Paraleo23 contra la administración del Químico Benítez (del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres) de la corrupción, de los actos que ha hecho, con documentos hemos presentado periodismo de investigación, ponemos ahí todos los abusos de poder y la corrupción que prevalece en esta administración”, añadió.

“Y le hemos dado voz y espacio como ustedes (como Noroeste) a todos los agraviados, a las señoritas del Tribunal de Barandilla, a los ex funcionarios del Ayuntamiento, a los ex directores de Cultura, a toda la gente de Cultura, a los músicos de la Camerata que salieron, en fin, todo lo que ustedes han publicado nosotros también lo hemos publicado con datos y con declaraciones de los afectados”.

Expresó que dichas publicaciones no son un ataque sistemático al Ayuntamiento o al Alcalde Benítez Torres en particular.

“Yo sí presenté una denuncia penal en la Fiscalía (General del Estado) por amenazas el año pasado, en mayo, junio del año pasado presenté la demanda”, continuó.

Recordó que dicha denuncia fue porque el anterior Director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Jorge Contreras, le tomaba fotos de su casa, de su vehículo y de sus hijos para intimidar.

Recalcó que responsabiliza al Alcalde y a otros funcionarios públicos del Ayuntamiento de lo que pudiera ocurrirle.

“Sí, porque es un patrón de comportamiento que ha venido teniendo esta administración, primero fue la periodista Yaneth Bañuelos, luego fue Guillermo Osuna Hi, columnista de ustedes (de Noroeste), luego la agresión y las descalificaciones a Rodolfo Madero de Televisoras Grupo Pacífico, a ustedes y al Debate, a Sinaloa en Línea”, recordó.

“Ha sido muy sintomático ese comportamiento, ese patrón que al que no se alinea, al que no se ajusta bueno lo difaman, lo denigran como en este caso, entonces nosotros vemos que es una línea el comportamiento, y bueno ¿quiénes son los afectados por lo que publicamos?, pues la administración pública y nosotros metemos a esta gente del Tribunal de Barandilla porque le dicen a las señoritas que no le van a hacer nada a Eleazar Mendoza”.

Por ello se presume que la campaña de desprestigio viene por el trabajo de información que se hace del Ayuntamiento y eso se determinará en la investigación que se haga, reiteró.

Además de la denuncia que se presentó ante la Policía Cibernética y la que se interpondrá el martes en un Juzgado del Ramo Civil, Mario Martíni expresó que por este caso se realizará una rueda de prensa el lunes a las 9.30 horas en un conocido café ubicado entre las calles 21 de Marzo y 5 de Mayo, en el Centro de la Ciudad.