Periodista mazatleca acusa al Alcalde y a Jorge Contreras de intimidaciones

Colectivo de Periodistas detecta nueva situación de alerta para la libertad de expresión en Mazatlán

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La periodista local Janeth Bañuelos, directora de un portal independiente, denunció acoso e intimidaciones de parte del director de Comunicación Social, Jorge Olegario Contreras Núñez, luego de publicar una columna con fuertes críticas hacia el gobierno que encabeza el químico Luis Guillermo Benítez Torres, así como al director de Comunicación Social, Jorge Olegario Contreras Núñez.

De hecho, responsabilizó a ambos y a otros funcionarios municipales del círculo cercano del Alcalde sobre su integridad y la de su familia. Ante esta situación, el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión ha detectado una señal de alerta para la libertad de expresión en el puerto, sobre todo porque se han acumulado los señalamientos de los reporteros en torno a esta administración, por supuestas agresiones o bloqueos informativos, señaló la organización en un comunicado público.

“Demandamos que el gobierno municipal y todos sus funcionarios se comprometan con el respeto a la libertad de expresión, así como a las autoridades correspondientes garantizar la seguridad de las y los periodistas”, exigió el Colectivo, que fue fundado en 2017 en Mazatlán para apoyar en la defensa del gremio periodístico.

“Quiero comentar que me siento acosada e intimidada por el tono amenazante que ha hecho sobre mí el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Jorge Olegario Contreras Núñez, a raíz de la publicación de la columna del día de ayer (martes)”, escribió Bañuelos en su cuenta de Facebook.

En la columna referida, bajo el título de “¡Sí, sí, mucha fiesta, muchos viajes, pero la gente clama agua!”, habla de cómo la Cuarta Transformación no termina de “cuajar” en Mazatlán, exponiendo además cómo los puestos clave y direcciones han sido asignados a panistas en lugar de los adeptos al Movimiento de Regeneración Nacional.

En esa publicación, acusa a Contreras Núñez de tener a sus hijos trabajando en la administración, así como de cobrar “moches” a los periodistas por convenios de publicidad, tras lo cual el funcionario le exigió en tono amenazante derecho de réplica, al asegurar que la periodista miente.

La periodistas señaló que desde hace dos meses ha sido objeto de actos de intimidación.

“Desde hace más de dos meses he sido víctima y objeto de agresiones y acciones intimidatorias, me siguen en la calle, me toman fotos y videos, merodean por mi casa y me siguen aun cuando voy con mi familia, por lo que digo que estoy harta...”, resaltó.