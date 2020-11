Periodistas de Culiacán exigen aparezca compañero fotoperiodista privado de la libertad en Mazatlán

Los comunicadores realizan una manifestación frente a Catedral en el primer cuadro de la ciudad

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Ante la desaparición del compañero fotoperiodista de Noroeste Mazatlán Carlos Zataráin, quien la noche de este sábado fue privado de su libertad por un grupo armado en un domicilio en Mazatlán, el gremio periodístico de Culiacán tomó la calle para manifestarse y exigiendo la pronta aparición del fotoreportero.

Fotógrafos, reporteros, camarógrafos de los distintos medios se dieron cita frente a Catedral en el primer cuadro de la ciudad, portando pancartas exclamando a una sola voz un alto a la impunidad, y que se dé con el paradero del compañero del periódico Noroeste.

"Regresen a Carlitos", "Alto a las agresiones a la prensa", "No no nos desaparezcan somos prensa", "Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos", eran algunas de las consignas que podían leerse.

Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, exigió un alto a la impunidad y que regresen con vida a Zataráin.

“Ya basta de tanta impunidad, de tantas situaciones adversas para el periodismo sinaloense, ayer un grupo armado se llevó a este fotoperiodista, y hasta el momento no se sabe nada de él”, indicó.

Moreno resaltó que ya se presentó una denuncia en la Fiscalía, por lo que exigen a las autoridades no dejar pasar mucho tiempo, y que Carlos Zataráin regrese con vida.

“No queremos más impunidad en el caso de periodistas levantados, ya tenemos demasiado, han sido asesinados siete periodistas en Sinaloa del 2004 a la fecha, basta de tanta impunidad, queremos que la autoridad realmente reaccione ante la situación que se vive en estos momentos, una situación que para el periodismo es adversa”, señaló la dirigente de la asociación.

Moreno subrayó a las autoridades que como periodistas no quieren un trato especial, pero sí, a que se avoquen a su trabajo, que no dejen pasar mucho tiempo, y que regresen con vida a Carlos Zataráin, exigencia del gremio periodista y de la familia del fotorreportero.

Acompañando al gremio también estaba el maestro Óscar Loza Ochoa, activista e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Sinaloa, quien manifestó que estos años, el fenómeno de levantar y desaparecer personas, ha cobrado una vida especial, ya que, tan solo en Sinaloa son cuatro las personas que por día son privadas de la libertad, y que no regresan a su casa.

“Tratándose de periodistas, tenemos que poner un énfasis especial, porque no solo son un ciudadano más a quien le cometen un delito, sino a alguien que desarrolla una actividad esencial para que se mantengan vivos los derechos de todos los ciudadanos, de tal manera que cualquier tipo de agresión, no solo agrede a una persona, se está agrediendo a un trabajo esencial para la sociedad” resaltó Loza Ochoa.

El activista agregó que esto garantiza de alguna manera el que como ciudadanos sean escuchados, el que haya democracia, que aunque mala, la hay en el país, por tal razón, es por lo que hay que poner mucho más empeño no solo en protestar, sino en que regresen tal y como se llevaron a la persona cuando fue privada de la libertad.

“Este tipo de actividades obliga, presiona a las autoridades a que responda al reclamo de que presenten con vida a esta persona, así hayan sido grupos criminales quienes se lo llevaron, la autoridad tiene que trabajar hasta que aparezca Carlos Zataráin”, exigió Loza Ochoa.

La reportera América Armenta, reportera de Noroeste Culiacán, reitera la exigencia del gremio para que se regrese con vida al fotoperiodista.

“A las autoridades les digo que estamos pendientes, esta desaparición, si bien no sabemos si fue por su trabajo, el estado no está cumpliendo su función el no garantizar que nosotros y nosotras podamos estar libres sin que nos ocurra algo, por eso exigimos a la Fiscalía nos regresen a Carlos con vida, y que lo hagan pronto, si no es así, queremos que el Fiscal salga y nos diga qué está pasando, y por qué se pueden cometer esta clase de delitos con tanta facilidad”, declaró la reportera.