Periodistas de Los Mochis exigen justicia por homicidio del sonorense Santiago Barroso

Los comunicadores se manifestaron frente a las instalaciones de la ahora Fiscalía General de la República

Carlos Bojórquez

AHOME._ Periodistas de Los Mochis se manifestaron frente a las instalaciones de la ahora Fiscalía General de la República, para exigir justicia por el homicidio del sonorense Santiago Barroso, quien fue asesinado a balazos afuera de su casa el viernes por la noche.

Una veintena de periodistas, de diferentes organizaciones gremiales, solicitaron audiencia, pero no fueron atendidos.

Edgardo Vázquez Mungarro, de la Asociación de Periodistas de Los Mochis, lamentó la inacción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y la “frialdad” por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender las agresiones a periodistas.

“La verdad es que el protocolo de protección a periodistas no ha funcionado. Queremos exigir, desde aquí, desde Los Mochis, la justicia para el periodista Santiago Barroso, pues aún el fiscal especial no se ha dado cita en San Luis Río Colorado, y eso es criminal, porque si él no actúa, entonces estamos expuestos a caer en manos de las autoridades locales, que jamás han esclarecido un asesinato de periodistas”, dijo.

“No tenemos quién nos defienda, la verdad. Cómo exigirle al Estado que nos defienda, cuando la mayoría de los crímenes de periodistas vienen de ahí, el verdugo es el Estado, y eso no lo podemos ocultar”, agregó.

Trinidad Valdez Peñuelas, de la Fraternidad de Comunicadores, consideró que decir que se está peor que en épocas pasadas es redundar, porque no se puede mejorar mientras haya un solo asesinato en la impunidad.

“Los periodistas de Los Mochis no estamos exentos, hemos sufrido atentados, hemos sufrido amenazas, hemos sufrido intimidaciones. Esto no es solamente por solidarizarnos, también es una forma de decir que estamos expuestos. Tenemos miedo, sabemos que nuestra actividad es de riesgo, pero también sabemos que tenemos una responsabilidad social, y que nuestra vocación y nuestro trabajo es lo que nos ayuda a salir adelante como sociedad”, expresó.

En los primeros 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado seis asesinatos de periodistas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto asesinaron a 47 periodistas, y a 49 durante la administración de Felipe Calderón.

El periodista y abogado Carlos Valle Saracho externó “mucha preocupación” al no ser atendidos por la autoridad correspondiente para manifestar las inquietudes y los miedos del gremio.

“Vemos una indolencia total en la autoridad federal, en el ramo de procuración de justicia, y vemos que los protocolos de seguridad son nada más para ellos, porque restringen la entrada, no saben a qué venimos, no les interesó”,

En Sinaloa se mantienen en la impunidad las muertes de Javier Valdez, Humberto Millán, Óscar Rivera, José Luis Romero, Tony Gamboa, entre otros.