PermanecerÃ¡ hospitalizado hombre quemado en el Parque Bonfil, en MazatlÃ¡n

Permanecerá hospitalizado hombre quemado en el Parque Bonfil, en Mazatlán

Se prevé que el afectado siga internado al menos dos o tres semanas, debido a que sus heridas están infectadas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El hombre que fue quemado en el Parque Industrial Alfredo Bonfil permanecerá hospitalizado unas dos semanas, máximo tres, ya que por lo sucias que estaban sus heridas, están infectadas, manifestó el director del Hospital General de Mazatlán, Rodolfo Osuna Flores.

Agregó que originalmente ingresó como una persona indigente, pero hoy una familiar de dicha persona acudió al hospital y dijo que el hombre cuenta con Seguro Popular, aunque desde su llegada el martes se le ha brindado la atención médica que requiere.

"Es un paciente masculino de aproximadamente 38, 40 años de edad, llegó ayer al medio día con quemaduras por gasolina, el producto inflamable fue gasolina, alrededor del 25, 30 por ciento de superficie corporal, que viene siendo la parte posterior del tórax, la parte derecha del tórax anterior y el brazo, la cara es superficial lo que tiene", detalló Osuna Flores.

"Ayer llegó como indigente, de hecho se le dio la atención, se le dieron los medicamentos adecuados, son quemaduras infectadas porque venía sucio, muy sucio, se metió a quirófano a lavar y se le dieron los insumos que necesitaba, antibióticos, sueros, medicamento para el dolor, ahorita se acercó un familiar y manifiesta que tiene Seguro Popular, ahorita andan viendo si está actual la póliza para facilitar más la obtención de los medicamentos, pero básicamente desde ayer declaré que nosotros son casos que tenemos que atenderlos aunque no tengan Seguro Popular, pero si ya tiene, se le va a facilitar".

Subrayó que esta persona está grave porque presenta quemaduras de segundo grado y están contaminadas, aunque se hayan lavado quirúrgicamente estaban infectadas.

"Está internado, no está en terapia intensiva, está grave pero estable, no amerita estar en terapia pero sí está delicada la quemadura, es de cuidado, requerirá estar hospitalizado cuando menos dos semanas, si es que no más porque está infectado, la quemadura es a piel abierta y venía muy sucio, sí lo lavas, pero no eliminas al 100 por ciento la infección", continuó.

Precisó que Julio César "N" si se complica más, sí pone en riesgo la vida.

"La atención se le va a dar, se le dio desde ayer, lo único es que (si cuenta con Seguro Popular) se facilitaría más, pero de todos modos se le da. Ayer me preguntaban si atendemos muchos indigentes, hombre, a veces hasta ocho en un mes y a veces no hallamos donde sacar para darles porque normalmente el indigente no trae familiar, lógicamente que no trae acta de nacimiento, no trae CURP, no trae identificación, no trae nada y pues de dónde les doy, los tenemos que sacar adelante, no hay ningún problema, a veces duran hasta un mes internados aquí", relató Osuna Flores.

"Pero este caso en particular se acercó un familiar y estamos facilitando más que tenga su póliza actualizada de Seguro Popular, la atención se le dio desde el día de ayer, vamos a esperar que no se complique más para que salga adelante alrededor de dos semanas, máximo tres (de hospitalización)".

Personal de Trabajo Social del hospital expresó que la persona que acudió como familiar de Julio César dijo ser su tía, pero se retiró posteriormente y se espera que regrese para estar pendiente de este paciente.