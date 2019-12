Permiso para planta de amoniaco huele a corrupciÃ³n e influyentismo: activista

Permiso para planta de amoniaco huele a corrupción e influyentismo: activista

Ernesto Saldaña reveló la lista de requerimientos que el Ayuntamiento de Ahome hizo a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para renovar la licencia de uso de suelo, y señala irregularidades

Carlos Bojórquez

31/12/2019 | 11:39 AM

El activista Ernesto Saldaña García reveló la lista de requerimientos que el Ayuntamiento de Ahome hizo a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para renovar la licencia de uso de suelo, y señala irregularidades.

En un video que publicó en Facebook, comenta que la información había sido reservada por cinco años, pero la obtuvo mediante un recurso de revisión interpuesto ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

“Doy por testimonio que ya tengo la respuesta del Ayuntamiento de Ahome, la que tenían reservada, clasificada, que no querían enseñar, que la tenían bajo tres candados tras la puerta negra, y que esto puede dar pie a saber mucho más de cómo se hizo el teje y maneje, que hasta ahorita huele a corrupción e influyentismo”, dice.

Saldaña García también publicó en imágenes el oficio 549/2019-US, fechado el 21 de agosto de 2019, en el que la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente responde a GPO sobre su solicitud de renovación de licencia. El documento está firmado por la directora Solangel Sedano y el Alcalde Manuel Guillermo Chapman.

En el documento se indica que ‘el sitio de estudio se encuentra en una zona denominada como Áreas Edificadas o Urbanas’, según lo dispuesto en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Mochis-Topolobampo.

“Fíjense nada más lo que está ocurriendo: el área de sitio Ramsar, que aquí habla de eso, lo cambian y ahora es un área edificada o urbana. O sea, el área de sitio Ramsar, que viene siendo un área protegida, esa área de 140 hectáreas, la cambia el Ayuntamiento para hacerla un área edificada o urbana”, advierte el activista.

Asimismo, se indica que ‘el sitio de estudio se encuentra en una zona denominada como Inundación por Desborde de Mareas, Nivel Alto’, según el Atlas de Riesgo del Municipio de Ahome.

“Yo creo que México necesita amoniaco y urea para los fertilizantes, pero la planta tiene muchos otros lugares. ¿Por qué se quiere poner ahí, en un sitio protegido?, ¿por qué tanto empecinamiento?, porque de ahí pueden jalar agua para enfriar toda su maquinaria, y porque por ahí va a entrar la tubería de gas natural que viene de Arizona, y ellos necesitan gas natural para que la planta funcione”, expone Saldaña García.

Entre las condicionantes impuestas a GPO por parte de la actual Administración Municipal, se menciona que deberá dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y peligrosos, y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo.

También deberá presentar el documento aprobatorio, emitido por Conagua, en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permitidos de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; la NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano; y en caso de ser necesario, la NOM-093-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.

Además, se le pide presentar proyectos de abastecimiento del agua, así como el proyecto de tratamiento y desalojo de aguas residuales, jabonosas y grasas.

“O sea que esta planta va a descargar aguas negras, y va a descargar residuos, que sean tratados o no tratados, del agua que ellos van a absorber para enfriar las máquinas, y eso, claramente, son contaminantes”, alerta el activista.

“Esos estudios tienen que estar ya hechos y vigentes, para que la planta pueda ponerse. Esto da pie a pedir mucha más información, y si la planta no tiene actualizados sus estudios, o dicen que no es factible, entonces la planta de amoniaco no se puede poner”, agregó.

Cabe señalar, que el Ayuntamiento está imposibilitado de otorgar cualquier permiso o licencia para la construcción de la planta de amoniaco, debido a las suspensiones definitivas concedidas por un juez como medida cautelar en juicios de amparo.