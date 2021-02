Personal de Salud en San Ignacio trabaja bajo protesta exigiendo la vacuna contra Covid-19

Netzahualcóyotl Ceballos

Su uniforme blanco y sus instrumentos no los han dejado nunca, pero básicamente, los portan con inconformidad.

Son los trabajadores del sector salud de San Ignacio que trabajan bajo protesta, debido a que ellos, a pesar de estar en la llamada “primera línea” de combate al Covid-19, no han sido vacunados contra el virus.

“Estamos trabajando bajo protesta porque a nosotros no nos han vacunado, no hemos dejado de trabajar, pero no nos están tomando en cuenta”, expresó una de las enfermeras.

En la puerta del Centro de Salud se lee un letro que tanto pacientes como trabajadores y los funcionarios del Gobierno del Estado pueden ver: "estamos trabajando bajo protesta, exigimos la vacuna anticovid-19 para todo el personal de salud. Estoy laborando sin ser vacunado".

En otros municipios, sin embargo, como Mazatlán o Culiacán, los trabajadores de la salud empezaron a ser vacunados desde enero.

Incluso, este mismo lunes iniciaron las jornadas para vacunar a personal de la tercera edad de las comunidades de San Ignacio.

“Aquí es el primer lugar donde la gente llega cuando se siente mal, no se nos hace justo que nos estén exponiendo así, ya están vacunando a la gente y no tenemos nada contra eso, pero sí con que nos dejen hasta el último porque somos los que corremos más riesgo”, dijo otros de los inconformes, a las puertas del edificio.

Hasta el momento no se tiene una fecha de cuándo podrían beneficiarse de las vacunas que tanto el Gobierno federal ha enviado a Sinaloa, como el Gobierno del Estado espera conseguir.