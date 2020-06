Pesca mexicana compite en condiciones desiguales: Canainpesca

Sin subsidio de combustibles y sin combate al furtivismo, los costos de producción en este país son enormes contra los de Estados Unidos y Ecuador, señala Humberto Becerra Batista

Alma Soto

Humberto Becerra Batista, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Caninpesca, y vicepresidente de la Alianza Latinoamericana Pesquera, advirtió que el sector pesquero mexicano está en serios problemas de competitividad y en una grave asimetría de productividad.

Ello, dijo, ante una nueva etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, pues mientras en Estados Unidos el costo por litro de diésel es de 5 pesos y en Ecuador de 6 pesos, en México está en 18 pesos.

Además, al no haber presupuesto para la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura para inspección y vigilancia, hay impunidad y saqueo de productos pesqueros, lo que impacta fuertemente a todas las pesquerías costeras, tales como la de camarón y la de pulpo.

Becerra Batista dijo que los productores pesqueros solo piden dos cosas: el subsidio al diésel y gasolina, e inspección y vigilancia, con esos dos elementos durante 2015 y 2016 se logró tener competitividad y productividad, de tal suerte que se sostuvieron los empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social durante todo el año y se activaron los astilleros.

“Se empezaron a generar inversiones en pequeñas plantas de proceso, se notó la derrama económica, pero en 2017, con la Reforma Energética todo se cayó, se murió, pensamos que a la llegada del nuevo Gobierno podríamos retomar el desarrollo, incluso sostuvimos una plática con Andrés Manuel López Obrador en Culiacán cuando era candidato y soltó el tema de las actividades primarias, pero las cosas se fueron apagando”, explicó.

Becerra Batista se dijo sorprendido del giro que dieron las cosas a la llegada de este gobierno, porque al parecer alguien le habla muy mal del sector al Presidente de la República y por ello se les retiraron los estímulos.

Se dice, manifestó, que los subsidios de combustible de los quedan la Canainpesca y los armadores, por eso se decidió entregar un apoyo a los pescadores directamente a través del Bienpesca.

“Y qué bueno que lo hagan, no estamos en contra de ello, qué bueno que se los sigan dando, pero que no se diga que es nuevo, ese estímulo de 7 mil 200 pesos, que se da una vez al año, antes se llamaba Propesca, pero no alcanza para la productividad, un pescador ribereño requiere 2 mil pesos cada vez que sale a la pesca, le alcanza para poco más de tres viajes”, expresó.

Pero, aclaró, ni la Canainpesca ni los armadores se quedan con los recursos del subsidio a los combustibles, porque éste no se da en dinero como tal, sino que es un descuento a través de los proveedores de combustible, es decir, que cada vez que un barco carga combustible, se le descuenta una parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. En eso consiste en subsidio.

“Creo que si tenemos la oportunidad de hablar directamente con el Presidente, podríamos llegar a acuerdos, porque él entendería que el costo beneficio de apoyar al sector es mil veces superior a lo que les puede costar que nos pongan tan caro el combustible”, declaró.

Becerra Batista dijo que parar cada barco, que es una unidad de producción, y eso va a pasar primero con los que son parte de micro empresas, luego a las medianas, significa que quedan fuera de circulación las familias de los que van arriba del barco, y luego todo lo que está alrededor: las tiendas de abarrotes, los transportistas, los técnicos que hacen las reparaciones, y todos ellos van a dejar de tributar.

“Es parte de lo que no entendemos, la pesca es un sector estratégico para la economía y para el desarrollo alimentario, ¿cómo le pegan a las empresas más débiles?”, cuestionó.

El líder pesquero dijo que todavía no pierden las esperanza de lograr que los escuchen y que se les cumplan las dos peticiones, porque tienen la puerta abierta con la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas Coquí, por el tema de la vaquita marina; con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula; con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Queremos convencer, es lo que estamos intentando, me extraña que Raúl Elenes Angulo, titular de Conapesca, quien viene de la pesca, no sepa de qué forma opera el sector, no sé en dónde está atorada la decisión de apoyarnos, por eso queremos hablar directamente con el Presidente de la República”, declaró.