Pesca no tiene interlocutores, acusa Humberto Becerra

Lamenta el líder nacional de Canainpesca que ni el comisionado de Pesca ni el Gobernador Quirino Ordaz Coppel hayan hablado con el Presidente sobre la realidad de esta actividad

Alma Soto

“Me queda claro que en la pesca no tenemos interlocutores con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ni el comisionado de Pesca, Raúl Elenes Angulo, ni el Gobernador Quirino Ordaz Coppel le han hablado de la realidad del sector, yo no he visto que el Gobernador haga ninguna gestión, ni la mínima intención de hacerla, esa es la verdad”, cuestionó Humberto Becerra Batista.

El líder de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, quien participó en la manifestación de los pescadores de altamar, señaló que si hubiera quién le hablara a López Obrador con la verdad, éste no tendría la idea de que el subsidio era para unos cuántos.

El Gobernador, dijo Becerra Batista, tiene una deuda con esta gente, les prometió, en los muelles, cuando andaba en campaña, que iba a volver con ellos.

Consideró que Ordaz Coppel es un excelente gestor y puede hacer mucho por otras actividades, pero por la pesca no ha hecho nada para poder intervenir con el Presidente de la República, que ha estado dos veces en Sinaloa y no le ha tocado el tema.

“Que el Presidente López Obrador nos dé oportunidad de sentarnos y aclararle esa y otras cosas más, pues por falta de capacidad de las personas, es muy fácil denostar una actividad para no atenderla, y eso es lo que está sucediendo hoy en día”, manifestó Becerra Batista.

El líder pesquero señaló que la pesca es una actividad muy noble, que puede generar riqueza y seguridad alimentaria, que requiere solo un empujón que les permita tener igualdad de competencia con los países como Ecuador y Estados Unidos, que sí subsidian la actividad.

“El pescador necesita trabajar, no pide dinero, que les den condiciones para que sus fuentes de empleo, que son los barcos y las lanchas, salgan a pescar, con los 7 mil 200 pesos que les dieron de apoyo no van a vivir todo el año, no van a mandar a sus hijos a la escuela, no van a poder pagar los medicamentos si se enferman y menos en esta época de pandemia de Covid-19”, manifestó.

Becerra Batista criticó que, mientras al sector de altamar no lo atiende, al sector ribereño lo apoyó para que se adelantara la fecha de las capturas.

“Son acciones populistas, que no le benefician al estado, por el contrario, el estar pugnando porque se violen los acuerdos, las leyes, las decisiones que se tomaron en un comité, incluso los recursos que le metieron para Inspección y Vigilancia, 14 millones de pesos, son recursos tirados, no hay acciones de inspección, embarcaciones menores siguen saqueando”, declaró.

Las áreas donde se está saqueando, dijo, están en el centro y norte de Sinaloa, como La Tonina, El Perihuete, Las Glorias, Los Bules, y a pesar de las denuncias, no hay acciones.

Hay un vacío en la inspección, es un trabajo que la Conapesca no está haciendo y le echa la bolita a la Secretaría de Marina, sin embargo, no se ha pasado, legalmente, la potestad a Marina.

“No le están dando la importancia al sector, ven un sector de ricos y no es así, es de gente que de pescador empezó a tener un barco o dos, no tienen derecho de estigmatizar todos esos esfuerzos y cortarle el derecho a la gente de crecer, de desarrollarse”, declaró.