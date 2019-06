FUTBOL

Pese a bajas, Jonathan dos Santos ve al Tri favorito para ganar la Copa Oro

El mediocampista del LA Galaxy confía en que Gerardo Martino tendrá su primer gran éxito al frente de la Selección

Noroeste / Redacción

Jonathan dos Santos señaló que el Tri es el claro favorito para ganar la Copa Oro, con todo y que varias figuras nacionales se bajaron del barco por diferentes razones.

“Sabemos que en Copa Oro somos la selección favorita; pero cada vez, a nivel futbolístico y táctico, el torneo está creciendo mucho más. Sabemos que somos la Selección Mexicana, tenemos un país detrás de nosotros que nos va a apoyar y debemos comenzar con el pie derecho la etapa del profe (Gerardo Martino)”, apuntó.

El mediocampista del Galaxy, quien habló tras la derrota como local ante New England Revolution de este domingo, reconoció que si bien las bajas del Tri son importantes de cara al torneo de Concacaf, México tiene los argumentos para llevarse el torneo.

“Son bajas importantes, jugadores que siempre nos han dado mucho en los últimos años, pero la Selección Mexicana tiene grandes jugadores. Es cierto que son jugadores de nombre (las ausencias), pero vienen jugadores de mucho talento, que tienen ganas y hambre. Esperemos empezar bien y hacer una buena Copa Oro”.

Por último reconoció que en los últimos partidos con su equipo no ha estado en su mejor nivel, dado que el conjunto angelino tampoco atraviesa por un buen momento.

“Es cierto que los últimos tres partidos no he estado a mi mejor nivel, por un poco de todo. No son excusas. El equipo no está al cien, hay cansancio en las piernas, viajes... No son excusas porque somos profesionales, así es el futbol. Hay que seguir pensando positivo, queda mucha liga y mejorar en pequeños detalles”.