Pese a hechos violentos que se han registrado en Mazatlán, afirma SSPM que no ha bajado la guardia en vigilancia

'Las cámaras no captaron nada, creo que no estaban en función porque estaban deterioradas': Alfaro Gaxiola

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Pese al reciente asesinato de un joven y dos mujeres en menos de 48 horas en Mazatlán, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, reiteró que no se baja la guardia de la vigilancia en la ciudad y el municipio.

Además dijo que al parecer ya se checaron las cámaras de vigilancia cercanas y no captaron nada porque no estaban funcionando por estar deterioradas.

"La vigilancia no ha bajado la guardia, la indicación es que sigamos nosotros con los recorridos tanto en la zona urbana como en la zona rural, ahí están los hechos; se han dado asaltos como el asalto que se dio anoche también, fuimos, lo bueno es que inmediatamente se dio la denuncia el ciudadano y se lograron aprehender a las personas también", añadió Alfaro Gaxiola ante personal de medios de comunicación.

Cerca de las 21:30 horas del pasado domingo se reportó a las autoridades que momentos antes un joven había llegado en un taxi a su domicilio en el Fraccionamiento Valle Bonito, en este puerto, y se solicitaba una ambulancia para atenderlo porque presentaba heridas por arma blanca, pero cuando paramédicos llegaron al lugar ya estaba sin signos vitales y fue identificado como César, de 30 años.

Mientras que poco después de las 8:00 horas del martes 9 del mes en curso se reportó ante las autoridades que en un canal paralelo a la Avenida Santa Rosa, en el Fraccionamiento Fuentes del Valle, a espaldas del Centro de Atención Múltiple 38, y frente al Infonavit Jabalíes, se encontraban los cuerpos sin vida de dos mujeres en bolsas negras.

Horas después dichos cuerpos fueron identificados por sus familiares como Miriam "N"., de 33 años y Alma "N"., de 25 años, originarias de Culiacán y Durango, que ya fueron entregados.

En todos los casos de muertes violentas de mujeres, como en este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado inicia las investigaciones con el protocolo por feminicidio, dijo personal de dicha dependencia.

Ante esos hechos violentos, el titular de la corporación municipal expresó que en el momento en que los responsables cometieron esos hechos vieron que no andaban policías y actuaron.

"Por ese momento dio que no andamos por el lugar, ojalá y supiéramos cuándo van a pasar las cosas, que supiéramos en el momento, se da el patrullaje, no se logró ver que estaban haciendo ese acto ilícito, que si lo hubiéramos visto tengan por seguro que les estuviera diciendo ahorita que ya están (estuvieran) detenidos", reiteró Alfaro Gaxiola.

Mientras que en el caso del joven que falleció en el Fraccionamiento Valle Bonito por heridas con arma blanca, sus familiares no quisieron dar ninguna información a los policías.

"No quisieron dar ninguna información, de hecho ponían trabas para que entrara Policía Municipal, lo que se hizo fue mandar a pedir ambulancia y ya cuando se corroboró (la muerte), lo único que hicimos fue acordonar el área como primer respondiente", continuó.

También informó que ya se habló con el encargado del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C-4, y se sabe que sí se están reparando ya algunas cámaras de videovigilancia en Mazatlán.

"Sí se están reparando algunas cámaras, ya le están dando mantenimiento a varias cámaras, no tengo la cantidad porque no me la pasa a mí C4 ni C3, ni nadie del Gobierno del Estado, pero sí tengo entendido que se le ha visto que están atendiendo una que otra cámara ya en el puerto", dijo.

"Ahora en esta vez las cámaras ya las checaron y creo no captaron nada porque no estaban en función, creo que estaban deterioradas".