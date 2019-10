Pese a la llegada del Gobierno de AMLO, no se ven avances en caso Ayotzinapa, dice experto alemÃ¡n

Pese a la llegada del Gobierno de AMLO, no se ven avances en caso Ayotzinapa, dice experto alemán

Christoph Kuhlmann, representante de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, dijo que con el Gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, hubo una manera ‘desafortunada’ para montar la ‘verdad histórica’, y ahora con el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se crearon muchas esperanzas con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, sin embargo no se han dado resultados concretos

Chilpancingo, Guerrero (SinEmbargo).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron ayer con el representante de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Christoph Kuhlmann quien expresó su preocupación porque no hay resultados concretos en las investigaciones que realiza el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El también integrante de la organización Alemana ”Brot für die Welt” (Pan para el Mundo) de la Iglesia protestante, manifestó su inquietud por la tardanza en la integración de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las indagatorias del nuevo Gobierno.

El encuentro duró casi dos horas en el auditorio de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a puerta cerrada, donde también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Al término del encuentro, en declaraciones, Christoph Kuhlmann dijo que la visita a la escuela es para conocerla, y como parte de los trabajos de monitoreo de los derechos humanos en México, para platicar con los padres de los estudiantes desaparecidos a cinco años un mes de los ataques en Iguala, a los que la organización que representa ha dado seguimiento.

El representante alemán dijo que con el Gobierno pasado del Presidente Enrique Peña Nieto, hubo una manera “desafortunada” para montar la “verdad histórica”, y ahora con el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se crearon muchas esperanzas con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, sin embargo no se han dado resultados concretos.

Expresó su preocupación de que a estas fechas los integrantes del GIEI no se han incorporado a las investigaciones, “esto es algo que a mí me cuesta entender, porque cinco años ya es mucho, y no han podido seguir trabajando, y conocen el caso y han hecho un buen trabajo”.

Agregó, “qué bueno que el Gobierno haya mostrado interés, qué bueno que haya reconocido la situación de los 43, pero que ahora dé resultados. Lo que se necesita y lo que los padres están demandando y nosotros nos sumamos, es la presentación con vida de los 43”.

Indicó que luego de la visita y reunión llevará los testimonios recopilados a Alemania para hacer un balance y un pronunciamiento del caso con otras organizaciones, y dará aviso también al gobierno Alemán y a la Unión Europea.

A cinco años de los hechos donde se utilizaron armas procedentes de Alemania en los ataques contra los normalistas, informó que por el caso hay dos personas cumpliendo una condena, pero “a nosotros nos preocupa que los autores intelectuales quedaron impunes en Alemania, y hemos expresado en varias ocasiones que es responsabilidad del gobierno Alemán que se investigue este caso, más allá de lo que se ha investigado hasta ahora, que se lleve al nivel más alto”.

En febrero fue sancionada la empresa fabricante de armas Heckler & Koch por 3.7 millones de euros, unos 4.1 millones de dólares, y a dos de sus empleados les dieron penas de libertad condicional por las investigaciones del Gobierno contra cinco empleados, por presunta exportación ilegal de armas a México.

PREOCUPA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

El defensor alemán manifestó su preocupación por la campaña de desprestigio contra el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. “Nos preocupa que a quienes estén acompañando a los padres y madres les esté llegando un desprestigio, amenazas, y esas cosas, es algo que no podemos aceptar y que estamos observando muy de cerca”, dijo.

Expresó su preocupación por la desaparición del dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, caso del que también fue informada la embajada alemana en México, y el Gobierno de aquél país.

Por su parte, Abel Barrera dijo que la visita del representante alemán es parte de los compromisos de la organización, que hace un año y medio envió también a sus representantes para conocer el caso de los normalistas desaparecidos.

El defensor argumentó que hay una situación de trámites administrativos para que se integren los cinco ex miembros del GIEI a las nuevas investigaciones, porque algunos están trabajando en Colombia, y otra tiene un cargo que puede generar algún conflicto de interés, y para evitar esas cuestiones se están buscando formas para que no haya inconvenientes.