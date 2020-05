Pese a la pandemia del Covid-19, hoteles de MazatlÃ¡n estÃ¡n al 30% en reservaciones

Pese a la pandemia del Covid-19, hoteles de Mazatlán están al 30% en reservaciones

Julio Birrueta, director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, revela los porcentajes de reservaciones de la hotelería mazatleca que se alista para recibir turistas en algún momento de junio

Ariel Noriega

MAZATLÁN._ A unos días de que comience junio, el mes donde podría regresar el sector turístico a la “nueva normalidad”, la buena noticia es que las reservaciones de turistas para visitar Mazatlán se mantienen, anunció Julio Birrueta, director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.

“Las reservaciones no han parado, los turistas siguen interesados en venir. No te voy a decir que igual que en tiempos normales, pero las reservaciones no han parado, el problema es que no pueden venir”, explicó Birrueta.

El especialista en promoción turística aseguró que junio presenta una tasa de reservaciones del 30 por ciento, aproximadamente, lo que no se puede calificar de un gran número, pero en las condiciones actuales permitiría a Mazatlán no arrancar de cero.

“La gente no ha dejado de preguntar. En este momento hay un 30 por ciento de reservaciones para junio, sobre todo de grupos”.

Birrueta atribuye el interés actual de los turistas a la proximidad del verano y a que se trata de grupos que viajan por tierra, sobre todo grupos que viajan en autobuses charteros de ciudades vecinas.

Para julio, mes donde comienzan a llegar el turismo familiar, Birrueta calcula que las reservaciones andarán en un 40 por ciento, aunque todo dependerá de la competencia en esos momentos, ya que todos los destinos turísticos intentarán atraer al turista.

Una de las variables que tendrá mucha importancia a la hora de decidir el momento y la forma en que se abra el sector turístico en Sinaloa y en el resto de México, explicó, será el color de los semáforos que calificarán el estado de la pandemia en cada estado.

Birrueta habló a Noroeste sobre las principales preocupaciones de los hoteleros y los obstáculos que tendrán que vencer para regresar de manera exitosa a la nueva normalidad.